Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

Matérias do Executivo tramitaram em regime de urgência na Assembleia Legislativa, mas sofreram pedidos de vistas nas comissões

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Deputados aprovaram dois projetos do Governo na área da saúde durante a sessão plenária desta terça-feira
Foto: Junior Pio/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira (2), os projetos de lei que tratam da reestruturação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e da destinação de recursos para o Hospital e Maternidade da Polícia Militar (HPM). Ambas as proposições são de autoria do governador Elmano de Freitas (PT) e tramitaram em regime de urgência. 

Pelo PL 64/25, o Executivo estadual pretende criar 117 cargos comissionados na Sesa, ao mesmo tempo em que extingue outros 46. Segundo o texto, as funções serão distribuídas aos órgãos e entidades estaduais da Pasta por meio de decreto do Governo do Estado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece e Câmara de Fortaleza fazem minuto de silêncio pela morte da jornalista Júlia Ionele

teaser image
PontoPoder

Retorno de sessão presencial obrigatória na Alece tem concentração de votações e desafio de quórum

Conforme o líder do Governo na Alece, Guilherme Sampaio (PT), a estrutura da Secretaria está há 15 anos sem ser modificada, o que justificaria a necessidade de atualização para acompanhar o crescimento da rede pública de saúde e contribuir com a gestão dos novos serviços.

Ainda segundo o parlamentar, os cargos serão distribuídos entre diversos órgãos, como o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), o Centro de Referência em Dermatologia Dona Libânia (Cderm) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

DIVERGÊNCIA

A matéria de reestruturação da Sesa começou a tramitar com urgência em 26 de agosto, mas dois pedidos de vistas — em duas comissões diferentes — acabaram adiando a votação para esta semana. Nesta terça, o PL foi aprovado com 24 votos favoráveis e 9 contrários. 

Autor de ambas as solicitações de vistas, o deputado Cláudio Pinho (PDT), membro da oposição, alegou que a matéria não trazia previsão de impacto financeiro nas contas públicas. Ele chegou a apresentar voto divergente nesse sentido, o que não foi aprovado pelas comissões. 

Por sua vez, Guilherme Sampaio rebateu as críticas da ala opositora alegando que, a partir de um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), o impacto financeiro só se dá no provimento do cargo, não na criação, como é o caso analisado pela Alece. 

“Uma coisa é eu criar um cargo. A outra coisa é a despesa que eu passo a ter no momento em que esse cargo é provido, ou seja, no meio A, B, C ou D para ocupar esse cargo. Nesse momento há um impacto financeiro, ele é solicitado ao ordenador de despesa e colocado à disposição dos órgãos de controle e fiscalização, inclusive a própria Assembleia Legislativa, que pode solicitar isso a qualquer momento”
Guilherme Sampaio
Líder do Governo Elmano na Alece

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em votação secreta, ex-prefeita Aline Albuquerque é aprovada para o Conselho da Arce pela Alece

teaser image
PontoPoder

PEC da internet ‘segura e livre’, de Léo Suricate, recebe apoio na Alece e deve ser aprovada em 2025

FUNDO PARA HOSPITAL DA PM

Já a proposta acerca do Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar (HPM) foi aprovada por unanimidade, com 34 votos favoráveis. A iniciativa prevê a destinação de recursos do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (FSPDS) para investimentos e custeio da unidade. 

O HPM foi recriado em maio deste ano, após a Alece validar o projeto que transfere a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) para a Polícia Militar. Assim, parte da cobertura da unidade ficou voltada para militares estaduais e seus dependentes, ao mesmo tempo que um percentual dos leitos segue para a população civil.

“O hospital continua podendo conveniar com o SUS (Sistema Único de Saúde), como ele já vinha fazendo anteriormente, mas agora, como ele tem uma especificidade de atender as necessidades próprias da Polícia Militar, ele tem que ter recursos próprios que não são do SUS. E, por isso, nós destinamos recursos do fundo de segurança para financiar a expansão do serviço do Hospital da Polícia Militar”, ressaltou o líder do governo. 

Agora, após a aprovação, as duas proposições de autoria do Executivo retornam ao gabinete do governador para sanção.

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de ministra Cármen Lúcia durante julgando do núcleo 1 do golpe no STF
PontoPoder

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem: 'Sabe a distinção entre voto auditável e impresso?'

Ministra do STF defendeu a urnas e o processo eleitoral, que foi amplamente atacado no contexto da suposta tentativa de golpe de Estado

Matheus Facundo
Há 30 minutos
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

Matérias do Executivo tramitaram em regime de urgência na Assembleia Legislativa, mas sofreram pedidos de vistas nas comissões

Marcos Moreira
Há 2 horas
Foto do advogado Jair Alves, da defesa e Mauro Cid
PontoPoder

No julgamento de Bolsonaro, defesa de Mauro Cid diz que militar não foi coagido pela PF e por Moraes

A defesa pontuou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não tinha conhecimento dos planos da suposta tentativa de golpe

Matheus Facundo
Há 2 horas
Tasso e vereadores de Fortaleza
PontoPoder

Tasso Jereissati reúne oposicionistas de Fortaleza e discute cenário de 2026

Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025
Foto de Júlia Ionele, que morreu no último domingo (31)
PontoPoder

Alece e Câmara de Fortaleza fazem minuto de silêncio pela morte da jornalista Júlia Ionele

Profissional compunha equipe do gabinete da senadora Augusta Brito (PT)

Bruno Leite e Marcos Moreira
02 de Setembro de 2025
Paulo Gonet discursa no STF
PontoPoder

Defesa de réus busca minimizar participação, mas crimes são inegáveis, diz Gonet

O procurador-geral da República foi o terceiro orador da sessão que se iniciou nesta terça (2) para julgar os envolvidos no "núcleo 1" da trama golpista

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Lula com a cabeça encostada na de Mino Carta e os olhos fechados
PontoPoder

Lula homenageia Mino Carta em texto emocionado: 'Fez história no jornalismo brasileiro'

Presidente decretou luto oficial em memória do jornalista

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza, que poderá ter a gratuidade de idosos ampliada para 60 anos
PontoPoder

Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos

Pessoas com 65 anos já são isentas da tarifa na Capital, mas possibilidade de ampliação está prevista no Estatuto do Idoso

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira sentado no STF. ao lado dele, dois homens. ele tem uma tala no braço
PontoPoder

Ex-ministro de Bolsonaro, cearense é o único réu do 'núcleo 1' presente em julgamento no STF

Paulo Sérgio Nogueira é um dos oito réus na ação penal

Mariana Lazari e Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Homem sério em uma reunião ou evento formal, com perfil concentrado e expressão pensativa, vestindo terno e gravata, ao fundo desfocado.
PontoPoder

Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

Nessa terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento, iniciou julgamento lendo relatório com os principais pontos do caso

Redação
02 de Setembro de 2025
Alexandre de Moraes discursa no plenário do STF
PontoPoder

STF não aceitará 'coação' ou 'obstrução' da Justiça, diz Moraes no julgamento de Bolsonaro

O ministro é o relator do processo que imputa ao ex-presidente da República o crime de liderar organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra Flávio Dino, ministro do STF hostilizado por mulher em voo no Maranhão
PontoPoder

Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

Ministro do STF aguardava aeronave decolar com destino a Brasília (DF)

Redação
02 de Setembro de 2025
Entorno do STF
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e cães farejadores para julgamento de Bolsonaro

Estão proibidos nas proximidades aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento

Redação e Agência Brasil
02 de Setembro de 2025
Imagem de Alexandre de Moraes, sério no STF, segurando documentos importantes durante uma audiência da Primeira Turma, visual com fundo neutro e cadeira marrom, ilustra ambulatório montado para julgamento do Bolsonaro
PontoPoder

STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

Com cilindro de oxigênio, maca e cadeiras, o posto de atendimento está instalado do lado de fora da sala de sessões da Primeira Turma

Redação
02 de Setembro de 2025
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.
PontoPoder

Veja resumo de como foi 1º dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro gesticula com as mãos para o alto durante entrevista coletiva
PontoPoder

Guia Completo: o que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, outros sete réus serão julgados nesta fase do caso

Igor Cavalcante
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro que terá seu julgamento no STF na terça (02)
PontoPoder

Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento, diz defesa

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro de perfil em interrogatório no STF antes do julgamento
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba quem é quem entre ministros e réus

O "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado no Brasil será julgado a partir desta terça-feira (2)

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1

Redação
01 de Setembro de 2025
Dois homens posam sorridentes lado a lado em frente a um fundo branco com estruturas pretas. Eles vestem camisetas comemorativas brancas com estampa colorida e a inscrição
PontoPoder

Votos de vereadores em Acarape (CE) serão recontados após cassações por fraude à cota de gênero

PT perdeu as duas vagas conquistadas na Câmara de Acarape em 2024

Ingrid Campos
01 de Setembro de 2025