Aliado de Ciro minimiza veto do PL e prega continuidade de união da oposição no Ceará

Em meio à ressaca do último fim de semana, movimentos da oposição no Ceará seguem gerando repercussão nos bastidores. Depois do anúncio do deputado federal André Fernandes (PL) de que o Partido Liberal terá candidatura própria ao Governo do Estado e ao Senado em 2026, um aliado de Ciro Gomes e Roberto Cláudio saiu em defesa da unidade do grupo.

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) afirmou, em conversa com esta coluna, que a oposição vai buscar “um entendimento” no momento oportuno, minimizando o tom de rompimento da declaração.

"Acho natural que o partido (PL) queira apresentar candidato, mas vamos discutir o melhor nome no momento próprio. A oposição sairá unida. Esse é o nosso sentimento", disse Pinho.

“Vamos colocar isso para o debate”

Cláudio Pinho, no entanto, tenta manter pontes e reforçar que o melhor nome precisa ser discutido coletivamente, com foco no projeto e não apenas em siglas.

"André quer que o partido (PL) cresça, colocou mais esse desejo, mas se o nome for melhor, temos que colocar isso para o debate. Acho que o Ciro é o melhor nome, atualmente".

A declaração demonstra disposição de setores ligados ao pedetista em seguir buscando uma composição, mesmo diante das declarações do parlamentar do PL.

Críticas à polarização: “Isso não interessa à população”

Pinho também fez críticas à polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, principal ponto de atrito entre a base bolsonarista no Ceará e Ciro Gomes.