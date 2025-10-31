Diário do Nordeste
André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.

PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma 28 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados Stuart Castro, Sérgio Aguiar e Tin Gomes durante reunião Comissão de Orçamento.

PontoPoder

Orçamento de 2026 do Governo Elmano terá Tin Gomes como relator e receberá demandas do Interior

PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.

Marcos Moreira 24 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados e sindicatos de profissionais e empresários de autoescolas com deputados na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece recebe sindicatos e Detran em meio ao protesto contra fim da obrigatoriedade das autoescolas

Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará foram ocupadas por manifestantes da categoria nesta quarta-feira.

Marcos Moreira 23 de Outubro de 2025
deputado Leo Suricate diante do plenário da Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Léo Suricate critica de Ciro Gomes a Júnior Mano na Alece e gera bate-boca entre deputados

Sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos para que os ânimos se acalmassem

Marcos Moreira, Jéssica Welma 23 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)

PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
Forró pé-de-serra na Estação das Artes

PontoPoder

Forró é reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará pela Alece

Projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (22)

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
José Sarto durante entrevista ao PontoPoder do Diário do Nordeste

PontoPoder

Sarto anuncia que seguirá Ciro e voltará ao PSDB, partido do qual teve expulsão cogitada em 1991

Ex-prefeito de Fortaleza informou saída do PDT nesta terça-feira (21)

Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Foto do deputado Alcides Fernandes discursando na Alece

PontoPoder

Pré-candidato ao Senado, Alcides diz que vai participar do ato de filiação de Ciro ao PSDB

Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)

Bruno Leite e Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Foto mostra Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece

PontoPoder

Deputados Dra. Silvana, Alysson Aguiar e Emília Pessoa retornam aos mandatos na Alece após licenças

Parlamentares passaram 120 dias afastados da Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Fotos mostram deputados Alcides Fernandes e Pedro Matos durante discurso na Alece

PontoPoder

Em ‘rodízio’ no PL, Alcides Fernandes sairá de licença da Alece e Pedro Matos fica por mais 120 dias

Retorno de Dra. Silvana motivará nova troca de cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira 20 de Outubro de 2025
