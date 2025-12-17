Diário do Nordeste
Deputados do Ceará aprovam novo empréstimo de até R$ 2 bilhões para o Governo Elmano

Na semana passada, operação de crédito de até 3,2 bilhões havia sido aprovada na Assembleia Legislativa.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Novo empréstimo para o Governo do Ceará foi aprovado pela Alece nesta quarta-feira (17).
Foto: Júnior Pio/Alece.

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quarta-feira (19), a autorização para o Governo do Ceará contratar empréstimo no valor de até R$ 2 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A matéria registrou 10 votos contrários, todos oriundos da oposição da Casa. 

Na justificativa, o Governo aponta que a operação será feita com recursos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), a serem destinados a investimentos nas áreas da saúde, educação e segurança pública.

O pedido começou a tramitar em regime de urgência na última quarta-feira (10), mas a votação foi adiada para esta semana, após um pedido de vistas do deputado Queiroz Filho (PDT). 

A oposição alega que o projeto não detalha os destinos dos recursos e que se junta a outras operações de crédito recentes, como o empréstimo de R$ 3,2 bilhões junto ao Banco do Brasil, aprovado pelos parlamentares na semana passada. 

Por sua vez, o líder do Governo Elmano de Freitas na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), argumentou que a operação integra o atual panorama de investimentos que mudam os perfis de desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará. 

“Isso é possível graças à boa gestão fiscal do Estado que permite captar financiamentos de pagamento a longo prazo com taxas de juros menores”, ponderou Sampaio.

ORÇAMENTO

A aprovação do empréstimo ocorre um dia antes da sessão prevista para a validação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Governo do Estado para 2026. O orçamento prevê um montante total de R$ 48,2 bilhões e deve ser votada pelos parlamentares nesta quinta-feira (18). 

Em geral, é comum que a ratificação do PLOA encerre os trabalhos plenários da Assembleia antes dos parlamentares entrarem em recesso no final do ano.

