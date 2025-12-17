Luizianne é eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Congresso

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), foi eleita, nesta quarta-feira (17), presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) do Congresso Nacional. A eleição ocorreu por aclamação.

"A luta pelo fim da violência contra a mulher sempre foi prioridade na minha trajetória política", disse a parlamentar cearense.

"Assumo mais esse desafio com a certeza de que a CMCVM seguirá trabalhando firmemente para debater e aprovar propostas que fortaleçam o combate às várias formas de violência contra as mulheres brasileiras", completou.

A Comissão Mista reúne parlamentares do Senado e da Câmara, contando com 12 titulares e 12 suplentes de cada Casa.

De acordo com o mandato da deputada, a comissão foi criada para apresentar propostas para a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, promover debates com a sociedade, colher informações e fazer intercâmbio com entidades internacionais sobre a temática.

Veja também PontoPoder No Ceará, Lula condena violência doméstica: 'Homem que bate em mulher não precisa votar em mim'

Pauta

O assunto da violência contra a mulher tem sido uma pauta reforçada pelo presidente Lula (PT). Foi em passagem pelo Ceará que o petista falou da prioridade do Governo em combater esse tipo de violência.

O assunto, inclusive, deve ser protagonista na campanha presidencial de 2026.