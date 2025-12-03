Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

No Ceará, Lula condena violência doméstica: 'Homem que bate em mulher não precisa votar em mim'

Presidente convocou "homens de bem" para uma campanha nacional contra os agressores.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:49)
PontoPoder
foto do presidente Lula.
Legenda: Lula relembrou que a Lei Maria da Penha foi sancionada durante o seu antigo mandato, em 2006.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Durante visita ao Ceará nesta quarta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou “homens de bem” para uma campanha nacional contra a violência doméstica. “Homem que bate em mulher não precisa votar em mim”, enfatizou o petista, nesta manhã, durante entrevista à jornalista Karla Moura no Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Questionado sobre os casos de violência contra a mulher, o presidente afirmou: “Eu acho que nós precisamos juntar todos os homens de bem neste País. É uma campanha de homem para homem, de homem que tem vergonha na cara, que tem caráter, respeito, que quer criar sua família. Se você não gosta mais dela, você vai embora”, afirmou Lula.

Na declaração, o presidente disse que não há tolerância para os agressores.

Homem que bate em mulher não precisa votar em mim. Essa mão que bate em mulher não precisa votar em mim. Porque é uma vergonha alguém ser violento. A mão da gente foi feita para trabalhar, foi feita para fazer cafuné e não para fazer violência na mulher.
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente

Ao ser questionado sobre quais políticas públicas estão sendo adotadas para o enfrentamento à violência doméstica, o presidente diz ter assumido a tarefa de tentar criar uma mobilização de homens no Brasil.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Não entendo o porquê da polêmica', diz Lula sobre indicação de Messias ao STF

teaser image
PontoPoder

Lula diz que novas revogações de tarifas dos EUA devem ocorrer: 'Pode esperar'

Lula ainda citou casos recentes de mulheres que foram brutalmente violentadas pelos parceiros para ilustrar o discurso.

Não é uma coisa de mulher, é uma coisa de homem. Porque a violência é do homem contra a mulher. Então, nós homens vamos ter que criar juízo, criar vergonha, nos educar, ao invés de ser violento contra a mulher, a gente trata com respeito”, disse.

“O que não dá é para você aceitar como normal. O cidadão achar que ele tem direito sobre a companheira dele, que ele pode bater, que ele pode espancar”, completou.

Lula relembrou que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) foi sancionada durante o seu antigo mandato, em 2006. No entanto, a violência contra as mulheres cresceu, disse o presidente.

“Eu cansei. A gente aprovou a Maria da Penha no meu primeiro governo e eu pensei que ia diminuir a violência. A violência aumenta a cada dia. E não é só no meio do pobre, não. É na classe média e na classe rica também”, enfatizou.

Assuntos Relacionados
foto do presidente Lula em visita ao Ceará.
PontoPoder

Lula destaca boa relação com os EUA: 'Tem o Trump da televisão e o da conversa pessoal'

Segundo o presidente, 'a química rolou de verdade' com Trump, e o Brasil vai ganhar com as novas negociações.

Redação
Há 37 minutos
Presidente Lula em entrevista à TV Verdes Mares
Inácio Aguiar

Por que Lula já veio 10 vezes ao Ceará em seu terceiro mandato

Presidente considera fatores sociais, econômicos e políticos para manter o Estado constantemente em sua agenda.

Inácio Aguiar
Há 48 minutos
Lula e Trump sentados em cadeira e conversando em encontro diplomático.
PontoPoder

Combate ao crime organizado: 'Vamos começar pegando os brasileiros que estão aí', diz Lula a Trump

Presidente brasileiro demonstrou ao norte-americano desejo de cooperação contra o crime organizado.

Redação
Há 59 minutos
foto do presidente Lula.
PontoPoder

No Ceará, Lula condena violência doméstica: 'Homem que bate em mulher não precisa votar em mim'

Presidente convocou "homens de bem" para uma campanha nacional contra os agressores.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra presidente Lula ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, ambos fazendo sinal de legal com o dedão.
PontoPoder

'Não entendo o porquê da polêmica', diz Lula sobre indicação de Messias ao STF

Sabatina com o candidato foi cancelada pelo Senado.

Redação
Há 1 hora
Donald Trump e Lula.
PontoPoder

Lula diz que novas revogações de tarifas dos EUA devem ocorrer: 'Pode esperar'

Presidente deu a declaração em entrevista à jornalista Karla Moura, da TV Verdes Mares.

Redação
Há 1 hora
Lula de perfil. Ele é um homem branco de cabelo branco e barba da mesma cor. Na foto, ele está sorrindo e usa terno azul e camisa social azul clara.
PontoPoder

Lula cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3); acompanhe ao vivo

É a décima visita do presidente ao Estado no terceiro mandato.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Durante evento de lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão, Michelle Bolsonaro abraça imagem do marido Jair Bolsonaro
Inácio Aguiar

Recuo de conversas com Ciro é vitória de Michelle contra André e os filhos do ex-presidente

Ex-primeira-dama derrubou o argumento dos correligionários de que agia sem respaldo do ex-presidente.

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Lula a o lado de outros políticos, entre eles Elmano e Camilo. Eles estão em um vagão da transnordestina e acenam para o fotógrafo
PontoPoder

Qual o cenário da décima visita de Lula ao Ceará no terceiro mandato?

O presidente desembarca no Estado para cumprir agendas voltadas à educação e ao desenvolvimento industrial

Igor Cavalcante
03 de Dezembro de 2025
Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte
PontoPoder

Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte

Essa é a terceira vez do presidente no Ceará apenas neste ano.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025
Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro só poderá sair do regime fechado em 2033, diz Vara de Execuções Penais

O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos de três meses de prisão pela Primeira Turma do STF.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, um homem de terno escuro e gravata azul com estampa fala para a imprensa enquanto segura um microfone vermelho à frente. Atrás dele, outros dois homens também usam terno e observam a cena. Na imagem da direita, o mesmo homem sorri enquanto posa abraçado a uma mulher vestida com um conjunto social branco. Ambos olham para a câmera em um ambiente interno, com um painel ao fundo que mostra uma multidão e uma bandeira do Brasil.
PontoPoder

PL suspende conversas com Ciro Gomes no CE após desacordo entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro

Ambos participaram de reunião de emergência com a presidência do PL para conversar sobre crise.

Ingrid Campos, Beatriz Matos
02 de Dezembro de 2025
Braga Netto de perfil. É um homem de meia idade com cabelo curto grisalho. Na foto, ele está de terno cinza, camisa social branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Preso no RJ, Braga Netto recorre ao STF contra condenação

O general foi condenado a 26 anos de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto de Alcolumbre, Jorge Messias e Lula.
PontoPoder

Alcolumbre cancela sabatina de Jorge Messias

Messias foi indicado para ocupar vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
02 de Dezembro de 2025
Trump e Lula apertam as mãos durante encontro. Imagem usada em matéria sobre a ligação feita entre os dois líderes.
PontoPoder

Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

O telefonema entre os chefes de Estado durou cerca de 40 minutos.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem de Carla Zambelli, para matéria sobre cassação.
PontoPoder

Relator apresenta parecer contra cassação de Carla Zambelli

Deputada foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação
02 de Dezembro de 2025
Senador Carlos Viana durante a CPMI.
PontoPoder

CPI do INSS pede prisão de ex-coordenador

Jucimar Fonseca da Silva, que era responsável por pagamentos e benefícios do programa previdenciário, foi solto após pagar fiança.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Inácio Aguiar

Sem Jair, disputa entre Michelle e os filhos do ex-presidente tende a dividir o bolsonarismo

Episódio ocorrido no Ceará não foi o primeiro em que a ex-primeira-dama demonstrou que não vai ficar a reboque dos enteados

Inácio Aguiar
02 de Dezembro de 2025
Três quadros mostram uma briga noturna em frente a um portão de grades metálicas, com um carro branco iluminado ao fundo. No primeiro quadro, duas pessoas parecem se aproximar ou discutir. No segundo, uma pessoa no chão é chutada por outra. No terceiro, duas pessoas continuam trocando golpes enquanto uma terceira tenta intervir.
PontoPoder

Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

O motivo seria suposto ataque sofrido pela esposa de Marcondes Barbosa, gestor municipal de Palmácia.

Luana Barros
02 de Dezembro de 2025