Lula diz que novas revogações de tarifas dos EUA devem ocorrer: 'Pode esperar'

Após a última conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o norte-americano Donald Trump, a expectativa é de novas revogações das tarifas extras sobre produtos brasileiros. Foi o que disse o presidente brasileiro em entrevista à jornalista Karla Moura, no Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, desta quarta-feira (3).

"Da mesma forma que o povo brasileiro teve uma notícia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, eu acho que está perto de a gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele fez. Eu conversei seriamente com o presidente sobre a necessidade dele compreender a necessidade do fortalecimento das duas maiores democracias do ocidente, Brasil e os Estados Unidos. Portanto, não tem sentido essa taxação", disse Lula.

O brasileiro telefonou para o mandatário americano na tarde de terça-feira (2) para negociar a retirada da sobretaxa de 40% imposta pelo governo norte-americano, que ainda vigora sobre alguns produtos brasileiros.

Sem antecipar detalhes, o presidente disse que sempre que conversa com o republicano se surpreende positivamente e afirma acreditar em uma relação boa e positiva para os dois países a partir de agora.

Questionado se poderia adiantar alguma informação, Lula preferiu não antecipar. "Pode esperar [novas revogações]. Muita coisa vai acontecer. É que determinadas conversas entre dois chefes de Estado a gente não pode ficar divulgando tudo, porque as coisas vão ter que acontecer envolvendo outras pessoas. Mas eu posso dizer ao povo do Ceará, ao povo brasileiro, que estou muito otimista da minha conversa com o presidente Trump", afirmou.