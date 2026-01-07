PT de Sobral lamenta afastamento de Ivo e diz que articulação entre Elmano e Rodrigues é nacional

O anúncio do ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) de que não possui "compromisso nenhum" com a pré-candidatura à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), feito nesta terça-feira (6), pegou "de surpresa" o diretório municipal do PT em Sobral. Agora, o partido terá que "se rearranjar localmente", afirma o presidente do PT Sobral, Emerson Cristiano.

Ele descarta, porém, qualquer rompimento com o PSB ou com os irmãos Ferreira Gomes e reforça ainda que, "a preço de hoje", os petistas devem permanecer como oposição ao prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União). A aproximação entre Elmano de Freitas e Oscar e Moses Rodrigues, deputado federal e filho de Oscar, foi o que motivou o rompimento de Ivo com o governador.

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal? (...) Essa decisão (de se aproximar dos Rodrigues) representa um descompromisso meu com essa candidatura (de Elmano de Freitas). Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com ela", disse Ivo, em entrevista a emissora de rádio Coqueiros FM, de Sobral.

Veja também PontoPoder Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar PontoPoder Ciro deseja que Cid 'seja feliz', mas diz que ele 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Emerson Cristiano explica a aproximação e defende que Elmano "não pode boicotar nenhuma gestão". O presidente do PT Sobral afirma que o apoio de Oscar Rodrigues a Elmano de Freitas nas eleições de 2026 tem sido justificado pelo próprio prefeito pelo fato de o governador estar sendo "decente" com ele.

Uma possível aliança com os Rodrigues, em apoio à reeleição de Elmano, "é uma costura que tem sido feita a nível nacional", citando o envolvimento de lideranças como Moses Rodrigues; o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda; e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), além "do próprio Cid participando", acrescenta Emerson.

Em entrevista à Live PontoPoder, em dezembro, o governador Elmano de Freitas havia dito que a articulação com Oscar e Moses Rodrigues foi feita com o aval do senador Cid Gomes (PSB). “Jamais daria um passo, com a importância que isso tem, sem antes conversar com o senador Cid”, disse ele.

Estratégia eleitoral sem o "apoio natural" de Ivo

Emerson Cristiano explica que a reunião extraordinária do diretório municipal do PT Sobral, convocada nesta terça-feira, após as declarações de Ivo Gomes, deve ter como foco "rearranjar" as estratégias eleitorais para a campanha de Elmano no município. Não há data definida para o encontro do partido.

"(O Ivo) seria um apoio estratégico que teríamos e que não vamos ter. É para isso que precisa sentar e reorganizar a base aqui", explica.

"A gente receber agora essa notícia de que o ex-prefeito não vai apoiar o governador, nos pega de surpresa, porque seria um apoio natural. Mas a gente não descarta que ainda exista uma conversa", afirma.

Indagado se a reunião poderia tratar também de uma aproximação do PT Sobral com a gestão de Oscar Rodrigues, Emerson Cristiano reforçou que "não tem nenhuma conversa nesse sentido". "A preço de hoje, é zero a possibilidade", disse.