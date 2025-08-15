Ciro deseja que Cid 'seja feliz', mas diz que ele 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Tratado como pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PDT) evitou responder sobre a possibilidade de apoio do irmão e senador Cid Gomes (PSB), com quem está rompido desde as eleições de 2022. Ele foi indagado sobre o assunto nesta sexta-feira (15), durante evento de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido).

Sobre o irmão, Ciro disse apenas que deseja que "o Cid seja feliz". E acrescentou: "Eu vou defender o Ceará e ele, infelizmente, está do lado dos que estão destruindo o Ceará".

Os dois estão afastados desde a disputa pelo Governo do Ceará em 2022, quando Ciro apoiou a candidatura de Roberto Cláudio ao cargo de governador, enquanto Cid queria manter a aliança com o PT e lançar Izolda Cela como candidata à reeleição.

Desde então, os dois estão afastados tanto politicamente como pessoalmente. Os outros irmãos Ferreira Gomes - Lúcio, Lia e Ivo - acabaram se alinhando com a posição de Cid Gomes.

O senador inclusive já falou sobre a possibilidade de uma candidatura de Ciro ao Governo do Ceará, que definiu como "uma situação absolutamente constrangedora". "Será talvez o maior constrangimento da minha vida", reforçou Cid, durante entrevista concedida em maio à rádio sobralense A Voz.

"Tenho absolutamente afinidade com ele na questão nacional, mas, na estadual, discordo profundamente do rumo que tem tomado, de se aliar com o que tem de mais atrasado na política no Ceará. O fim não justifica os meios", disse o senador sobre Ciro.

Aniversário reúne a oposição

Ciro Gomes não foi o único convidado do evento de aniversário de Roberto Cláudio. A festa, realizada em fazenda do deputado estadual Felipe Mota (União) em Capistrano, reuniu diversos políticos que integram a oposição ao Governo Elmano de Freitas (PT).

O deputado federal André Fernandes (PL) foi um dos que compareceu, apesar de ter ficado por pouco tempo. É o primeiro evento público dele junto com Ciro e Roberto Cláudio após dizer que o PL não apoiaria a candidatura de nenhum dos dois ao Governo do Ceará.

O pai de André Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), também esteve presente, assim como outros parlamentares do PL, como Dra. Silvana (PL) e o deputado federal Dr. Jaziel (PL).

Também estiveram presentes deputados estaduais do União Brasil, como Sargento Reginauro, e do PDT, como Queiroz Filho, Antônio Filho, Cláudio Pinho e Lucinildo Frota, assim como vereadores de Fortaleza e diversas outras lideranças políticas.