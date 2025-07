André Fernandes descarta apoio a Ciro e Roberto Cláudio em 2026 e diz que candidato será do PL

O deputado federal André Fernandes (PL) descartou apoio aos nomes de Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (sem partido) como possíveis candidatos a governador nas eleições de 2026 no Ceará. Uma aproximação do PL com essas lideranças estava ocorrendo desde o início do ano.

Em contato com a coluna, nesta sexta-feira (18), o parlamentar disse que o PL terá candidato próprio ao Governo e ao Senado, e que em um provável segundo turno novos acordos podem ser pensados. André assume a presidência estadual do partido em setembro e comandará a legenda nas eleições do ano que vem.

O Partido Liberal terá candidatura própria ao Governo do Ceará e ao Senado Federal. Me esforçarei para unir a oposição no Ceará e fazer uma grande aliança, mas o cenário político atual impõe, como condição essencial, que o candidato ao Governo seja do nosso Partido, que represente os nossos valores e que não seja mais do mesmo André Fernandes (PL) Deputado federal

André declarou ainda que "o candidato ao senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro", e que "com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o governo".

O que levou a decisão?

A coluna apurou com fontes reservadas do PL que pelo menos três pontos levam a esse afastamento do partido com lideranças cearenses que buscam alinhamento com a direita próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O discurso de Ciro de que a polarização é ruim para o Brasil tem incomodado aliados do ex-mandatário no Ceará. Ao criticar os dois lados, a direita também é impactada pelo discurso crítico do ex-ministro.

As falas de Ciro sobre o escândalo do INSS, ao jogar esquerda e direita no mesmo rol de acusados, foi outro fator que desagradou o grupo da direita no Ceará.

O estopim ocorreu nesta sexta, com vídeo do ex-governador nas redes sociais criticando Lulistas e Bolsonaristas, e afirmando que ambos "só pensam em eleição". Ciro fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e chamou bolsonaristas de "burros" no episódio do tarifaço de Trump.

O entendimento para o PL Ceará é que falta alinhamento maior de Ciro com o discurso da direita. O ex-governador, ao tentar se viabilizar como terceira via nacional, tem atrapalhado a aliança local que o grupo busca construir.

Movimento de aproximação

Logo após afirmar que o PL teria candidatura própria a governador, em fevereiro deste ano, André Fernandes foi ajustando o discurso em busca de uma unidade da direita no Estado.

Durante café da oposição na Câmara Muncipal de Fortaleza, o deputado chegou a fazer acenos ao ex-ministro.

"Durante todo o seu histórico, ele (Ciro) mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano", elogiou André Fernandes.

"Nós estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o Governo do Ceará", declarou à época.