André Fernandes reaparece após eleições, diz que 'voltou' e faz elogios a Ciro e Tasso

O deputado André Fernandes (PL) retomou agenda com a oposição nesta segunda-feira (19), ao participar do primeiro café organizado por vereadores oposicionistas na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Em conversa com jornalistas, ele pontuou que "voltou", após meses com poucas manifestações sobre o cenário político cearense e sem aparições nas agendas oposicionistas no estado desde as eleições de 2024.

A aparição ocorre após a oposição ganhar fôlego com a visita de Ciro Gomes (PDT) a Assembleia Legislativa do Ceará, no último dia 7 de maio, para café da manhã com deputados estaduais contrários ao Governo Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o ex-ministro defendeu a unidade da oposição, disse que "espera poder votar" no deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes, para o Senado Federal.

O ex-ministro reforçou ainda o nome de Roberto Cláudio para o Palácio da Abolição, mas, em reunião fechada com deputados estaduais, não descartou concorrer para voltar ao cargo de governador — o que animou integrantes da oposição.

"Durante todo o seu histórico, ele (Ciro) mostrou ser uma pessoa preparada e inteligente e que tem coragem também para enfrentar o Elmano", elogiou André Fernandes. "Nós estamos dialogando e eu tenho certeza que dessa união de toda a oposição, nós teremos bons nomes para o Senado e também para o Governo do Ceará".

Ainda durante a fala antes da reunião com os vereadores de Fortaleza, André Fernandes elogiou outro nome da oposição: o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

O tucano está em uma queda de braço para manter a fusão entre o PSDB e o Podemos, selada nacionalmente, no campo oposicionista. "(Tasso) é uma figura que foi importantíssima para o estado do Ceará, que tem todo o nosso respeito e que eu não tenho dúvida alguma: chegará aqui para somar e muito", reforçou Tasso.

"Chegou o momento de a gente deixar um pouco o ego de lado e começar a pensar no futuro do Ceará de uma forma mais ampla e o que é melhor para o estado do Ceará é tirar o PT do poder". André Fernandes Deputado federal

'Chance' a Evandro Leitão

André Fernandes também falou sobre o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Os dois disputaram, em outubro de 2024, o 2º turno das eleições para o comando do Paço Municipal. Segundo o deputado, ele deu uma "chance" ao gestor petista.

"Posso dizer que dei cinco meses, deixei durante cinco meses, o prefeito de Fortaleza trabalhar pra ver se ele cumpriria as suas promessas, mas infelizmente não cumpriu", criticou. O parlamentar afirmou que irá agora percorrer "as ruas de Fortaleza, mostrando o que não fez e não fará pelo povo fortalezense".

Fernandes disse inclusive que esse primeiro café da manhã dos oposicionistas na Câmara Municipal de Fortaleza é um "pontapé inicial", tanto para falar do presente como do futuro, em referência as próximas eleições.

"2026 está em cima e o que a gente percebeu é que esse alinhamento, onde eles tanto prometeram que seria benéfico pro povo de Fortaleza, União, Estado e município, na verdade não está sendo benéfico", disse.