Após encontro com Cid, deputados do PSB reforçam apoio a Elmano e descartam discussão sobre Ciro

Diante das movimentações políticas pensando em 2026, os deputados estaduais Guilherme Landim (PSB), Marcos Sobreira (PSB), Sérgio Aguiar (PSB) e Tin Gomes (PSB) participaram de um almoço com o senador Cid Gomes (PSB), na última quarta-feira (14). Em pauta, as estratégias do partido para o próximo pleito, o que envolve o “compromisso” da bancada com a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

Em entrevista ao PontoPoder, o líder do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Marcos Sobreira, classificou o encontro como “informal” e “corriqueiro” para “fortalecer” e alinhar os passos do partido na corrida eleitoral. Conforme meta já defendida pelo próprio Cid, a ideia da sigla é eleger, pelo menos, seis deputados federais e 12 estaduais. Em paralelo, o grupo trabalha pela recondução de Elmano ao Palácio da Abolição.

“A bancada do PSB hoje, de forma unânime, apoia a reeleição do governador Elmano, certo? Isso aí é prego batido e ponta virada. Então, esse assunto nem discutido foi, porque isso aí já é uma decisão já de muito tempo da bancada. Da bancada, do senador. O governador tem sido muito parceiro do PSB, nós temos hoje espaços importantes” Marcos Sobreira Deputado estadual pelo PSB

Além disso, completou o parlamentar, o grupo conversou sobre a articulação dos delegados da agremiação, que se preparam para participar do XVI Congresso Nacional do PSB, de 30 de maio a 1º de junho, em Brasília. O evento deve culminar na eleição do prefeito de Recife, João Campos (PSB), para o comando da legenda, sucedendo a Carlos Siqueira.

Já Guilherme Landim destacou que esse tipo de encontro será feito de modo periódico, voltado para organização do partido, para aglutinar mais candidatos e expandir as bancadas. “É hora agora de fazer aí a montagem das chapas. Então, nós estamos justamente aliando com ele, pedindo esse apoio dele [Cid], para que a gente possa fortalecer a chapa de estadual, a chapa de federal”, pontuou.

No mesmo sentido, Sérgio Aguiar indicou o teor do encontro para o fortalecimento do PSB e a posição de apoio ao atual governador. “O compromisso que nós temos é de apoiarmos a reeleição do governador Elmano. (...) É quase que uma convergência consensual, que o PSB terá esse passo aí como parceiro do PT na reeleição do Elmano no ano que vem”, salientou.

“A ideia é que esse grupo possa procurar candidatos que defendam as nossas bandeiras, como também possa ajudar nesse processo de formar uma chapa completa”, ressaltou Tim Gomes. O parlamentar também falou em “prego batido” acerca do apoio ao chefe do Executivo estadual.

O PontoPoder acionou o senador Cid Gomes sobre o encontro e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.

POSSIBILIDADE DE CIRO NA DISPUTA

Os deputados foram unânimes em dizer que não trataram da chance da entrada de Ciro Gomes (PDT) na disputa pelo Governo do Estado – o que abriria a possibilidade dos irmãos seguirem em lados opostos na política cearense. Como mostrou o PontoPoder, o apoio ao nome do ex-ministro vem crescendo entre a oposição da Alece, que já o enxergam como “mais competitivo” na corrida pelo Palácio da Abolição.

Por sua vez, Cid Gomes divulgou, nesta semana, uma publicação nas redes sociais em que sai em defesa de uma possível pré-candidatura de Ciro à Presidência da República. O senador disse ainda ter "profundo respeito e admiração" pelo familiar, com quem está rompido politicamente desde as eleições de 2022, após divergências sobre os rumos da chapa governista no pleito daquele ano.

Em paralelo, durante café da manhã com parlamentares da oposição na semana passada, Ciro Gomes sinalizou apoio ao pré-candidato do PL no Ceará ao Senado, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). “Espero votar em você para senador”, disse Ciro ao pai do deputado federal André Fernandes (PL).

