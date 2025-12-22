Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula sanciona reajuste de 8% para servidores do Judiciário em 2026

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do presidente Lula.
Legenda: Segundo Lula, os aumentos previstos "contrariam o interesse público".
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou um reajuste de 8% no salário de servidores públicos do Poder Judiciário em 2026, mas vetou o aumento dos vencimentos nos tribunais em 2027 e 2028. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).

Para justificar a sanção, Lula afirmou que os aumentos previstos para os anos seguintes “contrariam o interesse público”.

"Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público ao estabelecer aumento da despesa com pessoal com parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do Presidente da República, contrariando a vedação prevista no art. 21, caput, inciso IV, alínea b, da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal", diz o documento.

Conforme o governo, o reajuste visa corrigir parte da perda de recursos que o Poder Judiciário da União tem encarado desde 2019. A proposta do Orçamento aprovada para o próximo ano diz que o custo do reajuste será de R$ 1,77 bilhão. 

A decisão irá impactar STF, STJ, CNJ, Justiça Federal, Justiça do DF, Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Dino suspende trecho de proposta do Congresso que ressuscita emendas canceladas em 2019

teaser image
PontoPoder

Congresso aprova Orçamento de 2026 com corte no Pé-de-Meia e salário mínimo de R$ 1.621

Entenda discussão

Em setembro deste ano, o STF enviou ao Congresso um projeto de lei propondo um reajuste anual de 8% aos servidores do Judiciário entre 2026 e 2028.

No início de novembro, o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com 299 votos a favor e 119 contra. O documento foi entregue pelo então presidente do STF, Luís Roberto Barroso, ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em 24 de setembro.

No Senado, passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovado, no dia 26 de novembro, pelo Plenário da Casa. O relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que não se tratava de aumento real, mas de recomposição de perdas.

Assuntos Relacionados
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula sanciona reajuste de 8% para servidores do Judiciário em 2026

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22)

Redação
Há 58 minutos
Montagem com duas fotos lado a lado, mostrando dois homens usando terno e gravata em ambientes formais de plenário. À esquerda, um deles está de pé atrás de um microfone fixo, diante de um fundo com listras verticais escuras e claras. À direita, o outro segura um microfone portátil enquanto fala, tendo ao fundo um ambiente de sala legislativa com tons de azul e objetos desfocados sobre mesas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro e Ramagem têm passaportes diplomáticos cancelados

Os agora ex-deputados tiveram seus mandatos cassados.

Redação
Há 1 hora
Imagem de Eduardo Bolsonaro e Fernanda Torres, para matéria sobre propaganda da Havaianas.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro critica propaganda da Havaianas com Fernanda Torres

Políticos de direita pediram boicote à marca por uso de trocadilho com o termo "começar o ano com pé direito".

Redação
Há 1 hora
Vista externa de um prédio moderno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com fachada branca em formato geométrico e o nome da instituição escrito em letras pretas. O edifício é elevado por pilares e possui áreas envidraçadas na parte inferior. Em frente, há placas de trânsito, calçada, área verde e bancos. O céu está azul e limpo, indicando um dia ensolarado.
PontoPoder

Cinco prefeitos no Ceará perderam o mandato poucos meses depois da eleição de 2024

Em apenas um dos casos houve eleição suplementar para consolidar a troca de comando.

Ingrid Campos
22 de Dezembro de 2025
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em reunião com seus secretários no primeiro ano de governo, em 2025
Inácio Aguiar

Evandro Leitão recebe secretariado em jantar para avaliar 2025 e projetar 2026

Encontro de confraternização terá agradecimento e cobrança do gestor aos auxiliares.

Inácio Aguiar
22 de Dezembro de 2025
Foto de Flávio Dino, ministro do STF.
PontoPoder

Dino suspende trecho de proposta do Congresso que ressuscita emendas canceladas em 2019

A decisão do magistrado do STF foi tomada antes mesmo da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Redação
21 de Dezembro de 2025
Foto de cima da cidade.
PontoPoder

Juazeiro sanciona norma aos moldes da “lei anti-Oruam” e limita shows com apologia ao crime

As regras de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, são voltadas para eventos destinados ao público infantojuvenil.

João Lima Neto
21 de Dezembro de 2025
Ilustração em preto e branco com toques de azul mostra Antônio Bezerra de perfil, usando chapéu e óculos, olhando para uma avenida larga com viaduto e carros. Placas de trânsito indicam “Ant. Bezerra”, “Av. Mister Hull”, “Av. Cel. Carvalho” e “Av. Leste Oeste”. No canto, aparece o selo “Baú da Política – Bairros”. Estilo gráfico lembra xilogravura urbana.
PontoPoder

Abolicionista dá nome a bairro rebatizado por militares receosos com o comunismo em Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, fotografia em plano médio do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um homem de pele clara, cabelos castanhos curtos e barba grisalha aparada. Veste uma toga preta sobre um terno azul-escuro, camisa social clara e gravata azul com pequenos detalhes. O ministro está levemente inclinado para a frente, com uma expressão séria e a boca entreaberta, como se estivesse falando. À sua frente, no canto inferior direito, aparece parte de um microfone preto. Ao fundo, de forma desfocada, vê-se a bandeira do Brasil.
PontoPoder

Toffoli autoriza soltura com tornozeleira de presos por mineração ilegal

O ministro decidiu substituir quatro prisões preventivas por medidas cautelares, incluindo

Redação
20 de Dezembro de 2025
Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), formado por membros do Brics, durante o 10° Encontro Anual, em Copacabana.
PontoPoder

TRF-1 reconhece Dilma como anistiada e fixa indenização de R$ 400 mil

A legislação reconhece ao anistiado político o direito à reparação econômica pelo afastamento das atividades profissionais durante a ditadura militar.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Filiados ao Psol em pé e sentados reunidos para uma foto após reunião do partido.
Wagner Mendes

PSOL Ceará anuncia o professor Jarir Pereira como pré-candidato a governador

A sigla reuniu filiados na sexta-feira (19) e deliberou no diretório estadual.

Wagner Mendes
20 de Dezembro de 2025
Governador Elmano de Freitas, de pé, discursa para seus secretários. Ao lado dele, a vice-governadora Jade Romero.
PontoPoder

Elmano reúne secretários e projeta metas para 2026

Em reunião de secretariado, chefe do Executivo estadual avalia cenário econômico e prevê entregas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança hídrica.

Igor Cavalcante
20 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem de perfil.
País

Moraes libera cirurgia de Bolsonaro e rejeita prisão domiciliar

O ex-presidente foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, condição que atinge os dois lados da região da virilha.

Redação
20 de Dezembro de 2025
José Sarto, de blazer azul, concede entrevista e gesticula. Ele está sentado em um estúdio de TC.
PontoPoder

Após ouvir defesa, MP de Contas reforça pedido de desaprovação das contas de 2021 da gestão Sarto

O parecer foi encaminhado ao relator do processo, o conselheiro Edilberto Pontes. Após análise da Corte de Contas, o caso será enviado à Câmara Municipal de Fortaleza.

Igor Cavalcante
20 de Dezembro de 2025
Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão pública, com conselheiros à mesa principal e plateia sentada acompanhando a apresentação.
PontoPoder

Emendas parlamentares e festas de Carnaval devem ser focos do TCE-CE no 1º trimestre de 2026

Os dois temas devem ser prioritários nas ações de fiscalização do órgão.

Luana Barros
20 de Dezembro de 2025
Congresso Nacional.
PontoPoder

Congresso aprova Orçamento de 2026 com corte no Pé-de-Meia e salário mínimo de R$ 1.621

O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Fux usando toga preta está sentada em uma cadeira estofada em uma sala de tribunal. À frente dela há um microfone e um computador. Ao fundo, aparece outra pessoa desfocada, também em trajes formais. Imagem usada em matéria sobre ministro suspender bloqueio de Bets para beneficiários do Bolsa Família.
PontoPoder

Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários do Bolsa Família e BPC

Proibição agora só valerá para novos cadastros.

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Sóstenes Cavalcante durante coletiva.
PontoPoder

Dino determina quebra de sigilo bancário e acesso a mensagens de Sóstenes e Jordy

Dinheiro em espécie foi apreendido em endereço ligado ao líder do PL.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro em julgamento da denúncia do núcleo 1. Imagem usada em matéria sobre perícia da PF concluir que ex-presidente precisa de cirurgia.
PontoPoder

Perícia da PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia

O documento foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Foto de Jair Messias Bolsonaro em julgamento da denúncia do núcleo 1 em março de 2025. Imagem usada em matéria onde Moraes rejeita recurso do ex-presidente.
PontoPoder

Moraes rejeita recurso de Bolsonaro e mantém condenação por tentativa de golpe de Estado

A decisão foi proferida nesta sexta-feira (19).

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025