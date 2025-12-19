Diário do Nordeste
Congresso aprova Orçamento de 2026 com corte no Pé-de-Meia e salário mínimo de R$ 1.621

O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Escrito por
e
PontoPoder
Congresso Nacional.
Legenda: Para 2026, também haverá uma despesa extra com o fundo eleitoral, programado em cerca de R$ 5 bilhões.
Foto: Carlos Moura/Agência Senado.

O Congresso Nacional aprovou, nesta sexta-feira (19), o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026. O relatório preliminar foi aprovado com um salário mínimo de R$ 1.621, R$ 10 abaixo da estimativa inicial do governo, cortes no programa Pé-de-Meia e com R$ 61 bilhões para emendas parlamentares.

O relator do texto é deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL). O relatório ainda prevê despesas totais de R$ 6,5 trilhões e meta de superávit de R$ 34,2 bilhões, que será cumprido se o déficit for zero ou se chegar a um superávit de R$ 68,6 bilhões. 

O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Do total de despesas, R$ 6,3 trilhões são direcionados aos orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS) e R$ 197,9 bilhões ao orçamento de investimento das estatais. O limite de gastos para os ministérios e os demais Poderes passou a ser de R$ 2,4 trilhões.

O texto destaca ainda que 28% do OFSS será destinado exclusivamente para o pagamento de juros da dívida pública, o que equivale a R$ 1,82 trilhões. 

Esse montante envolve a amortização do principal da dívida contratual ou mobiliária com recursos obtidos por novas operações de crédito (emissão de títulos).

“Descontado o refinanciamento da dívida, a receita projetada para 2026 é de R$ 4,5 trilhões, sendo R$ 3.27 trilhões (72,6%) provenientes de receitas correntes e R$ 1.237,6 bilhões (27,4%) de receitas de capital”, diz o parecer.

Para 2026, também haverá uma despesa extra com o fundo eleitoral, programado em cerca de R$ 5 bilhões.

Confirme o jornal O Globo, para permitir ampliar as emendas parlamentares, o Congresso ainda tirou R$ 391 milhões do seguro-desemprego e R$ 207 milhões no abono salarial; reduziu o Auxílio Gás de R$ 5,1 bilhões para R$ 4,7 bilhões; e cortou de R$ 262 milhões em bolsas da Capes e R$ 72 milhões.

