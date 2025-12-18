Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo

Durante conversa com jornalistas em Brasília, nesta quinta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não há planos de privatização dos Correios. Segundo ele, enquanto estiver no comando do País, a estatal seguirá sob controle público, embora possa firmar parcerias com empresas brasileiras e estrangeiras.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.