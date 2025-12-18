Lula nega privatização dos Correios; veja vídeo
Segundo Lula, a empresa seguirá pública, mas poderá estabelecer parcerias com o setor privado.
Escrito por
*Nathália Paula Braga. producaodiario@svm.com.br
Durante conversa com jornalistas em Brasília, nesta quinta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não há planos de privatização dos Correios. Segundo ele, enquanto estiver no comando do País, a estatal seguirá sob controle público, embora possa firmar parcerias com empresas brasileiras e estrangeiras.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.
