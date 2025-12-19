Dino determina quebra de sigilo bancário e acesso a mensagens de Sóstenes e Jordy

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e do deputado federal Carlos Jordy (RJ).

A decisão autoriza o acesso a transferências financeiras, ligações e mensagens, com o objetivo de aprofundar a investigação sobre suspeitas de desvio de recursos da cota parlamentar por meio de contratos com locadoras de veículos.

No curso da operação deflagrada nesta sexta-feira (19), a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 430 mil em dinheiro vivo em um endereço ligado a Sóstenes Cavalcante.

Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, todos expedidos pelo STF com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na decisão, Dino autorizou a extração e análise de dados armazenados em celulares e outros dispositivos, inclusive no momento da apreensão, para permitir diligências imediatas.

O ministro também determinou o afastamento do sigilo bancário de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras pelos investigados, no período de 2 de maio de 2018 a 6 de dezembro de 2024.

O que está sendo investigado?

A investigação apura possíveis crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a Polícia Federal, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para desviar e ocultar verbas públicas.

A apuração indica que os recursos eram repassados a empresas de fachada e, posteriormente, submetidos a mecanismos de lavagem de dinheiro. Assessores ligados aos dois parlamentares teriam movimentado milhões de reais.

Relatório parcial da PF, cujo sigilo foi levantado por Dino, aponta movimentações financeiras suspeitas que somam R$ 28,6 milhões em contas de assessores dos gabinetes de Sóstenes e Jordy, além de funcionários do partido e pessoas próximas aos deputados, sem justificativa plausível.

Em dezembro do ano passado, a PF já havia realizado uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a assessores dos parlamentares, no âmbito da chamada Operação “Rent a Car”, que apurava contratos supostamente falsos firmados com locadoras para simular a prestação de serviços.