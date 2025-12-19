Sóstenes e Jordy são alvos da PF suspeitos de desvio de cota parlamentar

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), uma operação para apurar suspeitas de desvio de recursos públicos oriundos da cota parlamentar — tendo como alvos os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ).

Ao todo, sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo apuração da TV Globo, os dois parlamentares, ambos do Partido Liberal do Rio de Janeiro, são diretamente citados nos mandados.

A ação desta sexta é um desdobramento da operação Rent a Car, deflagrada em dezembro do ano passado, e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As investigações apontam que agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para desviar valores do orçamento público e, posteriormente, ocultar a origem dos recursos.

Em publicação nas redes sociais, o deputado Carlos Jordy afirmou ser alvo de “perseguição” e declarou que a empresa mencionada na investigação é utilizada por ele desde o início do mandato. Sóstenes Cavalcante não se pronunciou.

A Polícia Federal não detalhou os valores supostamente desviados nem informou se houve apreensão de materiais durante a ação.

O que é a cota parlamentar?

É um recurso mensal destinado a deputados e senadores para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação, manutenção de escritórios e contratação de serviços.

O benefício é pago com recursos públicos e é distinto do salário dos parlamentares.