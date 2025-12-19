Perícia da PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia

A perícia realizada pela Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa realizar uma cirurgia devido a sua hérnia inguinal bilateral.

O documento foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (19).

Conforme a CNN Brasil, a perícia declarou que se trata de uma cirurgia eletiva, assim, ela não é considerada um procedimento de emergência, como a defesa havia alegado.

Em relatório, foi detalhado ainda que o quadro de soluços ocorre em decorrência de um bloqueio no nervo frênico. O procedimento deve ocorrer "o mais breve possível". A piora pode resultar em:

Problemas de sono;

Problemas de alimentação;

"Acelerar o risco das complicações do quadro herniário".

Os advogados do ex-presidente já solicitaram prisão domiciliar para tratar os problemas de saúde de Bolsonaro.

Prisão na Polícia Federal

No momento, Jair Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal. Uma transferência para a Papudinha, no Distrito Federal, tem sido avaliada pela Suprema Corte.

Em novembro, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado.