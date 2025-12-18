Moraes amplia prazo da PF para concluir perícia médica de Augusto Heleno

Após pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ampliou o prazo para a entrega das conclusões de uma perícia médica realizada no general Augusto Heleno, para a comprovação do diagnóstico de Alzheimer

Com o novo prazo, até o dia 26 de dezembro, a equipe de Heleno poderá concluir a avaliação sobre a condição de saúde do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O exame foi realizado na última sexta-feira (12).

Inicialmente, os laudos deveriam ter sido entregues ao Supremo até quarta-feira (17). No entanto, segundo a PF, a defesa de Heleno anexou novos documentos para análise dos peritos.

Pedido de prisão domiciliar

O general Augusto Heleno foi condenado por tentativa de golpe de estado. Caso comprove a doença, poderá cumprir a pena de 21 anos em prisão domiciliar.

Assim, a perícia irá avaliar a memória e outras funções cognitivas de Heleno. A defesa dele aponta que o ex-ministro convivia com Alzheimer deste 2018.

"O perito médico responsável indicou a necessidade de maior tempo para a análise detida de novos documentos e quesitos apresentados pela Defesa na véspera da diligência", disse a PF.

"Em razão da complexidade dos novos elementos juntados aos autos, solicito formalmente a Vossa Excelência a dilação do prazo para a entrega do Laudo Pericial definitivo até o dia 26 de dezembro de 2025", completou.