Moraes pede laudo da PF sobre Alzheimer de Heleno

Ele teria a doença desde 2018.

Redação producaodiario@svm.com.br
General Heleno.
Legenda: Heleno foi condenado a 21 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.
Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta segunda-feira (1º), que a Polícia Federal realize exames sobre o estado de saúde do general Augusto Heleno. O condenado informou, durante exames, que sofre com Alzheimer desde 2018.

“Em virtude de informações contraditórias, a análise do pedido formulado pela defesa exige, inicialmente, a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular)”, expediu o magistrado.

Foi dado pelo ministro um prazo de 15 dias para que a perícia da PF ofereça o laudo das condições de Heleno.

“Diante do exposto, DETERMINO a elaboração de laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias", expressa outro trecho da determinação de Moraes.

Entenda

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, 78, informou durante exames médicos, no último dia 26, no Comando Militar do Planalto, que sofre de Alzheimer, doença caracterizada pela demência, dede 2018.

No dia anterior, Heleno foi levado ao CMP para iniciar a sua pena de 21 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.

"Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso", revela trecho do registro do exame obtido pelo O Globo.

O atendimento faz parte do procedimento burocrático padrão antes do envio ao cárcere. Nele, são verificados o estado geral do condenado e sua integridade física.

Segundo a apuração, no momento do exame, Heleno reclamou apenas de dores nas costas e que, segundo a médica responsável pelo atendimento, ele estava em "bom estado geral, alerta e com sinais vitais regulares".

INTERROGATÓRIO

O ex-ministro foi interrogado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 10 de junho deste ano. Na ocasiã, optou por silenciar "parcialmente".

O militar limitou-se a responder apenas as questões iniciais no interrogatório e aquelas feitas pelo seu próprio advogado, Matheus Mayer. Ele negou ter cometido crime e disse que não vê motivo para ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mesmo ciente de que não haveria resposta, o relator do processo na Corte, ministro Alexandre de Moraes, questionou o ex-ministro mesmo assim sobre uma agenda encontrada com um roteiro para o golpe e a respeito de declarações feitas pelo general.

CONDENAÇÃO

Heleno foi condenado por compor o "núcleo 1" da trama golpista articulada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso na sede da Polícia Federal, em Brasília.

As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e acompanhadas por generais de quatro estrelas.

