Cirurgia para conter crises de soluço de Bolsonaro foi finalizada, diz Michelle

Procedimento foi realizado na tarde desta segunda-feira (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre cirurgia.
Legenda: Além da cirurgia, o ex-presidente realiza uma rotina de cuidados clínicos que inclui fisioterapia para reabilitação.
Foto: SERGIO LIMA / AFP.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro relatou que a cirurgia de Bolsonaro, para conter o quadro de soluços frequentes, foi finalizada. O procedimento iniciou às 14h desta segunda-feira (29) e encerrou aproximadamente às 15h.

"Agora, aguardamos ele subir para o quarto", publicou Michelle nos stories do Instagram.

Anteriormente, ela havia informado que o ex-presidente entrou no centro cirúrgico "para realizar o segundo procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico". Michelle pediu oração para ele. 

Histórico de internação

Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27). A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.

O ex-presidente, que atualmente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação relativa a uma trama golpista, obteve autorização judicial para o tratamento.

A saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a internação hospitalar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

