Baú da Política: Alece tem 3 deputados com recorde de 36 anos de mandato, com 2 ainda em atividade

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tem três deputados estaduais com a marca de 36 anos na Casa, ou seja, nove mandatos seguidos: João Viana de Araújo (morto em 2020), Zezinho Albuquerque (PP) e Fernando Hugo (PSD) — os dois últimos ainda em atividade. O período é um recorde na história de 190 anos do Parlamento.

Zezinho Albuquerque e Fernando Hugo foram eleitos pela primeira vez para o posto em 1990. Desde então, acumulam mais de três décadas como deputados estaduais, o que inclui passagens pela suplência das cadeiras e licenças para assumir cargos no secretariado do Governo do Ceará.

Atualmente, Zezinho está licenciado da Alece para atuar como secretário das Cidades da gestão Elmano de Freitas (PT), enquanto Fernando é titular na vaga de parlamentar. Ambos devem disputar a reeleição no próximo ano e podem atingir a marca de 10 mandatos seguidos no Legislativo estadual.

Legenda: João Viana de Araújo, Fernando Hugo e Zezinho Albuquerque são os deputados com mais tempo de Alece. Foto: Reprodução | Divulgação/Malce

Por sua vez, João Viana de Araújo conquistou as nove eleições para deputado estadual entre 1963 e 1994. O político faleceu em 2020, tendo também no currículo três mandatos de prefeito do Cedro, na região Centro-Sul do Ceará.

LONGO TEMPO DE CASA

Almir Santos Pinto (falecido em 1991), Aquiles Peres Mota (falecido em 2000) e Manuel de Castro Filho (falecido em 1995) completam a lista de políticos com maior número de mandatos na Alece. Ambos foram eleitos oito vezes como parlamentares estaduais, conforme levantamento do Memorial Deputado Pontes Neto da Assembleia (Malce).

Deputados com maior número de mandatos na Alece, segundo o Malce:

João Viana de Araújo: Teve nove mandatos consecutivos, iniciando em 1963 como primeiro suplente. Em seguida foi eleito mais oito vezes, exercendo a função na suplência durante as legislaturas de 1987 e 1991. Fernando da Silva Colares Hugo (PSD): Atualmente está no 9° mandato de deputado estadual. Compõe a lista de parlamentares com mais mandatos consecutivos, sendo o primeiro em 1991. José Jácome Carneiro Albuquerque - Zezinho Albuquerque (PP): Atualmente está no 9° mandato. Também iniciou a trajetória na Casa em 1991, sendo apenas o terceiro mandato como suplente, os demais como titular. Manuel de Castro Filho: Foi deputado estadual por 8 mandatos consecutivos (1947-1974). É um dos recordistas do período pós-Estado Novo. Faleceu em setembro de 1995. Aquiles Peres Mota: Teve 8 mandatos. Ingressou na política em 1955 como suplente de deputado, sendo eleito para mais sete mandatos. Foi presidente da Alece por dois biênios (1979-1980 / 1983-1984). Faleceu em março de 2000. Almir Santos Pinto: Foi constituinte em 1947. O parlamentar foi eleito para mais sete legislaturas, sendo a última em 1975. Faleceu em novembro de 1991. Antônio Pinheiro Granja (PSB): Está no 7° mandato. Foi eleito pela primeira vez em 1998. Atualmente, o parlamentar é suplente do PSB, mas está em exercício após licenças de titulares do partido para idas ao secretariado do Governo do Ceará. Osmar Baquit (PSB): Está no sétimo mandato de deputado estadual. Foi eleito para o Legislativo pela primeira vez em 1998. Atualmente, está licenciado do cargo para atuar como coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (CEGOR).

MAIS DE 25 ANOS NA ALECE

Legenda: Antônio Granja, Fernando Hugo, Osmar Baquit e Zezinho Albuquerque foram homenageados pelo tempo como deputados estaduais da Alece. Foto: Dário Gabriel/Alece | Marcos Moura/Alece.

Antônio Granja, Fernando Hugo, Osmar Baquit e Zezinho Albuquerque foram homenageados pelo tempo de Casa com a Medalha Paulo Sarasate, em 16 de dezembro. A honraria da Alece é dedicada aos parlamentares que completam, pelo menos, 25 anos de exercício de mandato.

A comenda foi instituída em 1975 e leva o nome do ex-governador Paulo Sarasate (1908-1968). O político ocupou diversos cargos na vida pública, atuando também como deputado estadual, federal e senador.

Durante a cerimônia, o presidente da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), salientou a honraria aos longevos parlamentares como uma espécie de “lição” para quem deseja entrar na vida pública.

“Nós estamos na época do extremismo, da falta de respeito, da injúria, calúnia e difamação, da lacração nas redes sociais. E nós precisamos fazer o combate do bem. A gente precisa, através do nosso exemplo, dignificar e ter orgulho de ser político” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

JOÃO VIANA DE ARAÚJO

Legenda: Deputado estadual João Viana de Araújo em 1995. Foto: Reprodução/Arquivo DN.

Natural de Cedro, município da região Centro-Sul do Ceará, João Viana de Araújo nasceu em 12 de agosto de 1930. Era formado em Direito e Filosofia, tendo atuado como auditor fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Faleceu em fevereiro de 2020, aos 89 anos.

João Viana de Araújo disputou pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa em 1962, sendo reeleito para as legislaturas de 1967, 1971, 1975, 1979, 1983 e 1995. Nos períodos de 1963, 1987 e 1991 assumiu o cargo como suplente, completando o recorde de nove mandatos na Casa.

No biênio 1983/84, João foi vice-presidente da Assembleia Legislativa, durante o mandato do governador Gonzaga Mota. No período, chegou a assumir a presidência da Casa e o Governo do Estado. Em 1979, foi secretário do Interior e Justiça no Governo de Virgílio Távora.

Legenda: Edição de 13 de outubro de 1996 do Diário do Nordeste destacou saída do então deputado João Viana de Araújo para assumir Prefeitura de Cedro. Foto: Reprodução/Arquivo DN.

O parlamentar foi prefeito de Cedro por três mandatos (1997-2000 / 2001-2004 / 2009-2012). Em 2012, tentou emplacar o quarto mandato, estando filiado ao Partido Progressistas (PP), mas não conseguiu ser reeleito.

Ao longo da carreira política, acumulou passagens também pelos extintos União Democrática Nacional (UDN), Aliança Renovadora Nacional (ARENA), Partido Democrático Social (PDS), Partido Progressista Brasileiro (PPB) e o Partido Progressista Reformador (PPR).

FERNANDO HUGO

Legenda: Deputado estadual Fernando Hugo durante coletiva de imprensa. Foto: Divulgação.

Natural de Fortaleza, Fernando Hugo nasceu em 25 de março de 1953. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), atuando em comunidades da Messejana, principalmente. Na área, também foi diretor do Hospital Gonzaga Mota, entre outras entidades sociais.

Diante desse trabalho, foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do Ceará em 1990. Aos 72 anos, está no nono mandato e deve buscar mais um quadriênio na Casa em 2026. Atualmente no PSD, o parlamentar também já compôs os quadros das siglas PSDB, Solidariedade e PP.

Legenda: Edição de 4 de agosto de 1991 do Diário do Nordeste mostra projeto do deputado Fernando Hugo, ainda no primeiro mandato. Foto: Reprodução/Arquivo DN.

Atualmente, Fernando Hugo preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Alece, o Procon Assembleia e o Conselho de Ética Parlamentar. Além disso, atua como suplente no Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos.

Na cerimônia da Medalha Paulo Sarasate, o parlamentar destacou que é um dos mais longevos em atividades ininterruptas na Assembleia, tendo em vista que, nesse período, não se licenciou para a nomeação a cargos públicos, por exemplo.

Legenda: Fernando Hugo durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará em outubro de 2017, mostrando uma edição impressa do jornal Diário do Nordeste. Foto: Reprodução/Arquivo DN.

"Faça de cada vitória que você consegue (um passo) na dedicada arte de servir a tudo e a todos. (...) Faça disso a arte-maior que o ser humano pode ter para resolver problemas. Faça da política o bem-estar de todos” Fernando Hugo Deputado estadual pelo PSD

ZEZINHO ALBUQUERQUE

Legenda: Zezinho Albuquerque durante entrevista à TV Diário em 2014. Foto: José Leomar/SVM.

Natural de Massapê, na região Norte do Ceará, José Jácome Carneiro Albuquerque nasceu em 19 de março de 1955. Iniciou a trajetória como deputado estadual em 1990, quando foi eleito pela primeira vez.

Filiado ao PP, Zezinho está em seu nono mandato de deputado estadual. Ao longo desse período, o deputado foi por três vezes presidente da Assembleia Legislativa — índice inédito no Parlamento —, três vezes primeiro vice-presidente e três vezes o primeiro secretário. Também acumula passagens pelos partidos PDT, Pros e PSB.

Atualmente, o político está licenciado da Alece para exercer o cargo de secretário das Cidades do Governo do Estado, função a qual também foi titular na gestão Camilo Santana (PT), entre 2019 e 2022.

Durante a solenidade na qual foi homenageado, Zezinho comentou que, embora fora do Plenário 13 de Maio, segue acompanhando o dia a dia da Casa e ainda deve buscar mais três mandatos para o cargo.

“A vida passa rápido, mas a gente fazendo o que gosta, fazendo com amor, é bom demais ser deputado estadual. Eu já disse, eu só quero mais três vezes (ser deputado estadual), (depois) não quero mais” Zezinho Albuquerque Secretário de Cidades e deputado estadual licenciado pelo PP