Bolsonaro apresenta crise de soluço e hipertensão arterial

O ex-presidente Jair Bolsonaro registrou uma nova crise de soluços e elevação da pressão arterial na noite do último sábado (27), logo após ser submetido a um procedimento para bloqueio do nervo frênico direito.

Conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo (28), o quadro do paciente é considerado estável e ele encontra-se sem soluços no momento.

Para concluir o tratamento e buscar o alívio definitivo das crises, Bolsonaro passará por uma nova intervenção nesta segunda-feira (29). O objetivo desta terceira operação é realizar o bloqueio do nervo frênico esquerdo, estrutura responsável pelo controle do diafragma.

Além das cirurgias, o ex-presidente mantém uma rotina de cuidados clínicos que inclui fisioterapia para reabilitação e medidas preventivas contra a trombose venosa.

Histórico de internação

Internado desde o dia 24 de dezembro, Bolsonaro já passou por dois outros procedimentos cirúrgicos na última semana: uma correção de hérnia inguinal na quinta-feira (25) e o primeiro bloqueio nervoso no sábado (27). A equipe médica realiza o acompanhamento diário para avaliar a eficácia das intervenções no controle dos soluços.

O ex-presidente, que atualmente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por condenação relativa a uma trama golpista, obteve autorização judicial para o tratamento.

A saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a internação hospitalar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).