Defesa de Bolsonaro entra com embargos infringentes no STF e pede absolvição

Advogados buscam reverter a pena que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:06)
PontoPoder
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre novo recurso da defesa de absolvição apresentado no STF.
Legenda: Defesa de Jair Bolsonaro espera reverter a condenação do ex-presidente.
Foto: Shutterstock/Alf Ribeiro.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (28), um novo recurso contra a sua condenação.

Chamado de embargos infringentes, o recurso é utilizado para contestar decisões não unânimes dentro da Corte.

A defesa busca que seja considerado o voto do ministro Luiz Fux, o único a se posicionar pela absolvição do ex-presidente. Com isso, pretende reverter a condenação.

Para sustentar o pedido, os advogados questionam o trânsito em julgado do caso, que é o momento em que, em tese, não caberiam mais recursos.

O STF, contudo, entende que Bolsonaro só teria direito aos embargos infringentes se tivesse recebido dois votos pela absolvição na Primeira Turma, o que não ocorreu.

Prisão de Jair Bolsonaro

Desde o último sábado (22), Bolsonaro está preso em um prédio da Polícia Federal, após o STF identificar risco de fuga do Brasil.

Na terça-feira (25), o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses imposta a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Federal solicitou a prisão após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, convocar uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai na noite de sexta-feira (21).

Outro motivo foi justificado pela violação da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, danificada horas antes da decisão. O ex-presidente foi, então, encaminhado para a sede da PF em Brasília.

Redação
Há 1 hora
presidente lula discursando
Inácio Aguiar

Além do polo automotivo, Lula tem outros compromissos no Ceará semana que vem; veja quais

Presidente cumpre agenda em Fortaleza, Horizonte e Redenção na quarta-feira (3)

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Moésio Loiola e Solano Feitosa posam lado a lado diante de um banner do PSB. Ambos sorriem e levantam uma das mãos, mostrando quatro dedos. Um usa camisa xadrez azul; o outro veste camiseta amarela com adesivo do partido.
PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa mandato de prefeito e vice de Campos Sales (CE)

Prefeito e dois empresários da cidade também terão que pagar multa e ficaram inelegíveis.

Luana Barros
28 de Novembro de 2025
Prefeito Moésio Loiola e vice-prefeito Solano Feitosa abraçados
Inácio Aguiar

Prefeito e vice de Campos Sales são cassados por suspeita de compra de votos

Segundo a sentença, grupo distribuiu cestas básicas, prestou serviços médicos e fez pagamentos em dinheiro e Pix a eleitores

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Dinheiro apreendido por agentes da PF na operação 'Fake Road'
PontoPoder

PF cumpre mandados em Fortaleza em operação contra desvio de emendas

50 policiais federais atuam na capital cearense e em Natal.

Redação
28 de Novembro de 2025
General Heleno de terno e gravata verde, com cabelos grisalhos, falando em um microfone e gesticulando com a mão esquerda levantada, em um ambiente formal.
PontoPoder

PGR se manifesta favorável à prisão domiciliar de Augusto Heleno

Heleno é condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista.

Redação
28 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
Inácio Aguiar

Deputados do PL: tendência é TSE confirmar fraude, mas discutir punição

O caso já se arrasta desde maio de 2023, quando o TRE-CE determinou a cassação dos quatro eleitos pela sigla

Inácio Aguiar
28 de Novembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro, para ilustrar matéria sobre crise de soluço do ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro recebe atendimento médico após nova crise de soluço

Filho de ex-presidente afirmou que médicos foram acionados na tarde desta quinta-feira (27).

Redação
27 de Novembro de 2025
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.
Inácio Aguiar

STF nega pedido para suspender eleições suplementares em Potiretama

Ministro André Mendonça rejeitou o pedido da ex-vice do município, Solange Campelo

Inácio Aguiar
27 de Novembro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam ajustes no IPTU e na taxa de iluminação; entenda

Parlamentares deram aval para projeto do Executivo que modifica o Código Tributário do Município.

Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Mão de uma pessoa segura uma carteira de estudante azul e aproxima o documento do validador eletrônico dentro de um ônibus lotado, onde passageiros aparecem desfocados ao fundo.
PontoPoder

Gratuidade no transporte público para estudantes no dia do vestibular do IFCE é aprovada na CMFor

A isenção havia sido aplicada também nos dois dias de prova do Enem 2025.

Luana Barros e Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Lula discursando em cerimônia no Palácio do Planalto vestindo paletó azul.
PontoPoder

Lula assina projeto para criação de universidades Indígena e do Esporte

Projeto ainda será enviado à Câmara, onde deve passar por votação.

Redação
27 de Novembro de 2025
Foto mostra fachada da Universidade Regional do Cariri (Urca).
PontoPoder

Alece aprova prorrogação dos contratos de professores temporários da Urca até nova seleção

Processo seletivo contratará 88 novos docentes para a universidade do Cariri.

Marcos Moreira
27 de Novembro de 2025
Foto da vista aérea de Fortaleza.
PontoPoder

Após aprovar Plano Diretor, CMFor planeja debater regulamentação no primeiro semestre de 2026

Legislação que será apreciada define o que pode ser feito em cada terreno ou lote específico da cidade.

Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, tendo ao fundo, vereadores da Capital
Inácio Aguiar

Prefeito lista 'avanços' no Plano Diretor de Fortaleza e lamenta: 'alguns querem fazer palanque'

Evandro Leitão diz que narrativa de retrocesso no projeto "é falsa"

Inácio Aguiar
27 de Novembro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação de projetos na Alece.
PontoPoder

Ampliação do Ceará Credi para pagamento de juros de outras operações de crédito é aprovada na Alece

Proposta do Governo do Estado atualiza programa voltado a microempreendedores.

Marcos Moreira
27 de Novembro de 2025
Homem de idade madura, usando toga preta com detalhes em vermelho e camisa com gravata azul, está sentado em uma cadeira alta estofada em vermelho, falando ao microfone durante uma sessão de tribunal. Ao fundo, vê-se uma parede de madeira vertical. Na parte inferior da imagem, aparece uma faixa com informações de processos e a indicação “Fortaleza – CE”.
PontoPoder

Relator do TSE vota pela cassação de Carmelo e Alcides por fraude à cota de gênero

Votação foi adiada após pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
27 de Novembro de 2025
Foto do Plenário da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza analisa projeto de Evandro que irá ajustar IPTU e taxa de iluminação

Proposta modifica Código Tributário do Município e impacta também na cobrança de tributos sobre ingressos para jogos de futebol.

Bruno Leite
27 de Novembro de 2025
Deputados PL
Inácio Aguiar

TSE retoma julgamento que pode cassar deputados do PL no Ceará

Sessão desta quinta (27) pode definir futuro de Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves

Inácio Aguiar
27 de Novembro de 2025
Maquete digital mostra novo projeto de reforma da Alece.
PontoPoder

Alece projeta reforma com retorno de telhado ‘brutalista’, praças abertas e retirada de grades

Obras terão duração de 12 meses e não devem interromper trabalhos legislativos, aponta a presidência.

Marcos Moreira
26 de Novembro de 2025