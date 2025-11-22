Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Tornozeleira eletrônica: como funciona equipamento violado por Bolsonaro

Moraes já havia advertido Bolsonaro que a violação poderia causar a prisão dele.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
A imagem mostra um homem sentado em uma cadeira ao lado de uma piscina, vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira e shorts escuros. Trata-se de Jail Bolsonaro. Ele está com uma perna cruzada sobre a outra, revelando uma tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo esquerdo. Segura um celular com a mão direita e observa a tela, enquanto repousa de forma relaxada em um ambiente residencial externo. Ao fundo, há paredes claras, portas escuras e mobiliário simples.
Legenda: O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal comunicou a ocorrência da violação às 0h08 deste sábado (22).
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente neste sábado (22), a pedido da Polícia Federal (PF), devido à violação da tornozeleira eletrônica que usava e risco de fuga. 

A determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorreu poucas horas após o incidente. O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal comunicou a ocorrência da violação às 0h08 deste sábado. 

O ato foi interpretado como tentativa de garantir êxito em sua fuga, “facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”. Aqui, o ministro se refere à vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas imediações na residência do pai. 

Dispositivo eletrônico emite sinais captados por satélite 

A monitoração eletrônica é uma medida judicial que visa estabelecer restrições de movimentação ou de horários por meio do acompanhamento de um dispositivo eletrônico, geralmente uma tornozeleira. 

Ela pode ser aplicada tanto a pessoas que são rés em processos criminais quanto àquelas que já foram condenadas. O uso da tornozeleira pode se dar em diversas situações, como substituição à prisão provisória ou, como no caso do ex-presidente, cumprida junto à prisão domiciliar.

No Brasil, a vigilância à distância proporcionada pelo equipamento ocorre por meio de sinais emitidos pela tornozeleira, que, captados por satélites, permitem identificar a posição geográfica do usuário e, consequentemente, seu monitoramento. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

teaser image
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das medidas judiciais são feitos 24 horas por dia, sete dias por semana, pela Central de Monitoração Eletrônica (CME), ligada ao órgão de gestão penitenciária de cada estado.

Monitorados por tornozeleira têm ciência do processo

O indivíduo monitorado recebe um documento detalhando seus deveres, entre os quais estão a obrigação de cumprir todas as condições determinadas pelo Judiciário e, principalmente, de não retirar nem deixar que ninguém retire sua tornozeleira e não danificar, quebrar ou inutilizar a tornozeleira. 

Caso o sinal seja bloqueado de propósito, ou haja rompimento ou danificação intencional, a CME notifica o juiz, que tem o poder de suspender o uso da monitoração, determinar a regressão do regime de pena, ou até mesmo decretar a prisão do monitorado.

A tornozeleira eletrônica foi imposta a Bolsonaro pela primeira vez em julho deste ano, junto com medidas como a proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar noturno e integral nos finais de semana. 

Posteriormente, em agosto, Moraes decretou prisão domiciliar integral, com monitoramento, devido ao “reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente”.

A violação notificada na madrugada deste sábado foi considerada a quebra da condição estabelecida naquele mês, que advertia que o descumprimento das regras ou de qualquer medida cautelar implicaria na “revogação e na decretação imediata da prisão preventiva”.

Assuntos Relacionados
Foto com a bandeira chilena em segundo plano e silhueta de um homem em primeiro plano.
PontoPoder

O que a eleição presidencial no Chile pode indicar para o Brasil em 2026

Eleitores chilenos voltam às urnas em dezembro. O Diário do Nordeste conversou com especialistas para entender paralelos e pontos de diferenciação entre as eleições de países sul-americanos.

Bruno Leite
Há 46 minutos
A imagem mostra um homem sentado em uma cadeira ao lado de uma piscina, vestindo uma camisa amarela da seleção brasileira e shorts escuros. Trata-se de Jail Bolsonaro. Ele está com uma perna cruzada sobre a outra, revelando uma tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo esquerdo. Segura um celular com a mão direita e observa a tela, enquanto repousa de forma relaxada em um ambiente residencial externo. Ao fundo, há paredes claras, portas escuras e mobiliário simples.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica: como funciona equipamento violado por Bolsonaro

Moraes já havia advertido Bolsonaro que a violação poderia causar a prisão dele.

Redação
Há 1 hora
Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo
PontoPoder

Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo

Ex-presidente está encarcerado na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra um homem de meia-idade com os braços cruzados, vestindo uma camisa polo verde. Trata-se de Jair Bolsonaro. Ele está em frente a uma casa, posicionado diante de uma grande janela com cortinas claras. À esquerda, parte de um carro escuro aparece no enquadramento. O homem olha para a câmera com expressão neutra, em um ambiente externo iluminado pela luz do dia.
PontoPoder

Moraes rejeita pedido de prisão humanitária feito pela defesa de Bolsonaro

A prisão preventiva tornou “prejudicados” todos os pedidos apresentados anteriormente pela defesa.

Redação
Há 2 horas
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro alega 'risco à vida' e prepara recursos contra prisão

Advogados afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente é "delicado".

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem de meia-idade vestindo uma camisa polo amarela, visto através de faixas horizontais escuras que parecem ser grades ou venezianas. Ele está parcialmente encoberto pelas barras, com o rosto iluminado pela luz natural e expressão séria, olhando em direção à câmera. O fundo é escuro e desfocado, dando destaque ao enquadramento entre as frestas. Trata-se de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes revoga autorizações e condiciona visitas de Bolsonaro a novo exame do STF

Os advogados e a equipe médica que acompanham o ex-presidente continuam com trânsito livre.

Redação
22 de Novembro de 2025
Foto que contém o ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Primeira Turma do STF analisa prisão preventiva de Bolsonaro na segunda-feira (24)

Tendência é de que magistrados sigam decisão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
22 de Novembro de 2025
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
22 de Novembro de 2025
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso neste sábado (22)

Prisão é preventiva e foi pedida pela Polícia Federal.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
Ciro Gomes ao lado do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.
Wagner Mendes

Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-presidente Ozires Pontes publicou foto nas redes sociais passando o bastão.

Wagner Mendes
21 de Novembro de 2025
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente. Imagem usada em matéria sobre defesa pedir prisão domiciliar ao Ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
21 de Novembro de 2025
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
21 de Novembro de 2025
Alexandre Ramagem de terno azul olhando para o lado. Imagem usada em matéria onde Moraes determina prisão de deputado por suposta fuga do país.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
21 de Novembro de 2025
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025