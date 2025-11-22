Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:00)
PontoPoder
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
Legenda: Decisão é tomada após um vídeo publicado pelo filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Foto: Evaristo Sa/AFP.

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) nas primeiras horas da manhã deste sábado (22), em Brasília, não está relacionada à condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

O pedido foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ) e filho do ex-presidente, convocar apoiadores para um "vigília" em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

teaser image
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

No vídeo, publicado na noite dessa sexta-feira (21), o senador propõe uma "vigília para orarmos pela saúde dele [Bolsonaro] e pela volta da democracia no nosso país". O ato estava marcado para a noite deste sábado (22).

O ministro Alexandre de Moraes pontuou que a medida foi tomada devido ao altíssimo risco apresentado para o cumprimento efetivo da pena de prisão domiciliar, além de ameaçar a ordem pública e a efetividade da lei penal.

A possibilidade da "vigília" facilitar uma eventual tentativa de fuga do ex-presidente também foi apontada por Moraes na decisão.

Decisão do STF

A aglomeração de apoiadores para a "vigília", segundo a decisão de Moraes, poderia ter o intuito de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar.

"Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de “vigília” para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais"
Alexandre de Moraes
Ministro do STF

O ministro ainda classificou a manifestação de Flávio Bolsonaro como de "caráter beligerante" ao Poder Judiciário, em especial ao STF. O termo é usado para apontar alguém que está em guerra, luta ou em estado hostil contra o referente.

"O vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional, à decisão judicial e às próprias Instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos no país, em total desrespeito à democracia", concluiu Moraes.

Na decisão, também foi destacada a curta distância do condomínio de Bolsonaro até a Embaixada dos Estados Unidos - apenas quinze minutos de carro. O ministro relembrou, ainda, do episódio de tentativa de fuga de Bolsonaro para a Argentina.

O ex-presidente foi levado à sede da Polícia Federal (PF), onde ficará em uma "Sala de Estado", ambiente reservado para autoridades do alto escalão.

O que é prisão preventiva?

No Direito Penal, existem dois tipos de prisão: cautelares e penais. Enquanto o segundo tipo ocorre após a condenação definitiva, o primeiro pode ser decretado antes e é dividido em três classificações:

  • Prisão temporária;
  • Prisão preventiva;
  • Prisão em flagrante;

O Jusbrasil explica que a prisão preventiva se trata de uma "medida cautelar utilizada por um juiz em um inquérito policial ou processo penal". Ela é decretada antes da sentença final com o intuito de "proteger a sociedade ou impedir que o réu interfira na investigação".

Ao contrário da prisão temporária, a preventiva não possui um prazo específico e pode ser decretada em qualquer fase do processo penal.

Os requisitos para sua determinação incluem "a ameaça à ordem pública ou econômica, a necessidade de garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal", fatores justificados por Moraes no decreto.

A prisão preventiva também pode ser imposta em caso de descumprimento de obrigações e medidas cautelares.

Além do ex-presidente apresentar alto risco de fuga, sua tornozeleira foi violada na madrugada de sábado (22), horas antes da prisão.

Assuntos Relacionados
Homem branco de meia idade com cabelos castanhos e grisalhos com blusa verde escura e expressão séria cercado por pessoas ao fundo.
PontoPoder

O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado (22), em Brasília.

Redação
Há 38 minutos
público diante de painel com imagens de priscila costa e michele bolsonaro.
PontoPoder

Michelle Bolsonaro cancela participação em evento no CE e retorna a Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil estava no Ceará para participar de encontro do partido em Caucaia.

Redação
Há 59 minutos
A imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de terno e gravata, durante um depoimento ao STF, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada horas antes de prisão, diz Moraes

STF viu risco de fuga do ex-presidente durante vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro.

Messias Borges e Felipe Mesquita
Há 1 hora
foto de bolsonaro, que foi preso hoje, 22 de novembro, em Brasília.
PontoPoder

Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da PF.

Felipe Mesquita
Há 1 hora
A imagem mostra o casal Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro sentado.
PontoPoder

Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal.

Redação
Há 1 hora
foto mostra ex-presidente em prisão domiciliar em Brasilia. Neste sábado (22), ele foi preso a pedido da pf.
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso neste sábado (22)

Prisão é preventiva e foi pedida pela Polícia Federal.

Felipe Mesquita
22 de Novembro de 2025
Ciro Gomes ao lado do prefeito de Massapê, Ozires Pontes.
Wagner Mendes

Ciro Gomes assume a presidência do PSDB Ceará

O ex-presidente Ozires Pontes publicou foto nas redes sociais passando o bastão.

Wagner Mendes
21 de Novembro de 2025
Bolsonaro em foto de perfil que registra o rosto do ex-presidente. Imagem usada em matéria sobre defesa pedir prisão domiciliar ao Ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes prisão domiciliar humanitária

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Redação
21 de Novembro de 2025
Movimentação de participantes da COP30.
PontoPoder

COP30: Rascunho de acordo retira menção a combustíveis fósseis e gera insatisfação

A ideia do "Mapa dos Combustíveis Fósseis" é criar metas para eliminar o uso do produto no mundo.

Redação
21 de Novembro de 2025
Alexandre Ramagem de terno azul olhando para o lado. Imagem usada em matéria onde Moraes determina prisão de deputado por suposta fuga do país.
PontoPoder

Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

Ramagem está nos Estados Unidos.

Redação e Agência Brasil
21 de Novembro de 2025
Capa do TechPolítica.
PontoPoder

TechPolítica: Como a inteligência artificial está sendo incorporada nas ações do Poder Público no CE

Bruno Leite
21 de Novembro de 2025
Dois homens sentados lado a lado em cadeiras do plenário do Senado Federal conversam durante a sessão. O senador Rodrigo Pacheco, à esquerda, aponta para algo fora do quadro enquanto fala com Davi Alcolumbre, à direita, que olha em direção à câmera. Ambos vestem terno escuro e gravata. Ao fundo, outros participantes circulam pelo ambiente legislativo.
PontoPoder

Messias ao invés de Pacheco no STF desagrada Alcolumbre, e Planalto acende alerta

O presidente do Senado havia trabalhado para a indicação cair no colo de Rodrigo Pacheco.

Redação
20 de Novembro de 2025
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
PontoPoder

Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação
20 de Novembro de 2025
Um homem de terno escuro e gravata roxa fala em um púlpito com microfone, em um ambiente oficial. Atrás dele, há várias pessoas sentadas e três bandeiras do Brasil alinhadas ao fundo. O homem aparece em destaque, enquanto o restante do público está levemente desfocado.
PontoPoder

Jorge Messias agradece escolha de Lula ao STF e acena ao Senado: 'Retribuir a confiança'

Até sua efetiva nomeação, Messias terá que passar por sabatina com senadores.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula e advogado geral da União Jorge Messias abraçados e sorrindo. Imagem usada para matéria informando quem é o novo indicado ao STF.
PontoPoder

Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF

Nome seguirá para sabatina e para aprovação pelo Senado Federal.

Redação
20 de Novembro de 2025
Foto mostra Alexandre Ramagem durante depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF). Imagem usada em matéria sobre suspeita de fuga do deputado.
PontoPoder

Alexandre Ramagem é investigado pela PF por suspeita de fuga para os Estados Unidos

Deputado federal foi condenado pela trama golpista e estava proibido de sair do Brasil.

Redação e Agência Brasil
20 de Novembro de 2025
foto do deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, em sessão na Câmara.
PontoPoder

Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

Vídeo em que o parlamentar aparece trocando socos com um homem viralizou nas redes sociais.

Redação
20 de Novembro de 2025
mão feminina segurando um celular
Inácio Aguiar

Nova lei proíbe bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará; entenda

Norma trata da relação entre consumidores, operadoras e varejo

Inácio Aguiar
20 de Novembro de 2025
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para o JMTV, da TV Mirante. Imperatriz – Maranhão (MA).
PontoPoder

Lula critica mudanças no PL Antifacção e cobra ação do Senado

O ministro da Fazenda texto aprovado pela Câmara.

Redação
19 de Novembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova projeto de formação de líderes estudantis e bolsas para egressos da rede estadual

Proposição do Governo do Ceará tramitou em regime de urgência e foi aprovada por aclamação.

Marcos Moreira
19 de Novembro de 2025