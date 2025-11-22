O que provocou a prisão preventiva de Bolsonaro?

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) nas primeiras horas da manhã deste sábado (22), em Brasília, não está relacionada à condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

O pedido foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ) e filho do ex-presidente, convocar apoiadores para um "vigília" em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro.

Veja também PontoPoder Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23) PontoPoder Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

No vídeo, publicado na noite dessa sexta-feira (21), o senador propõe uma "vigília para orarmos pela saúde dele [Bolsonaro] e pela volta da democracia no nosso país". O ato estava marcado para a noite deste sábado (22).

O ministro Alexandre de Moraes pontuou que a medida foi tomada devido ao altíssimo risco apresentado para o cumprimento efetivo da pena de prisão domiciliar, além de ameaçar a ordem pública e a efetividade da lei penal.

A possibilidade da "vigília" facilitar uma eventual tentativa de fuga do ex-presidente também foi apontada por Moraes na decisão.

Decisão do STF

A aglomeração de apoiadores para a "vigília", segundo a decisão de Moraes, poderia ter o intuito de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar.

"Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de “vigília” para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais" Alexandre de Moraes Ministro do STF

O ministro ainda classificou a manifestação de Flávio Bolsonaro como de "caráter beligerante" ao Poder Judiciário, em especial ao STF. O termo é usado para apontar alguém que está em guerra, luta ou em estado hostil contra o referente.

"O vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional, à decisão judicial e às próprias Instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos no país, em total desrespeito à democracia", concluiu Moraes.

Na decisão, também foi destacada a curta distância do condomínio de Bolsonaro até a Embaixada dos Estados Unidos - apenas quinze minutos de carro. O ministro relembrou, ainda, do episódio de tentativa de fuga de Bolsonaro para a Argentina.

O ex-presidente foi levado à sede da Polícia Federal (PF), onde ficará em uma "Sala de Estado", ambiente reservado para autoridades do alto escalão.

O que é prisão preventiva?

No Direito Penal, existem dois tipos de prisão: cautelares e penais. Enquanto o segundo tipo ocorre após a condenação definitiva, o primeiro pode ser decretado antes e é dividido em três classificações:

Prisão temporária;

Prisão preventiva;

Prisão em flagrante;

O Jusbrasil explica que a prisão preventiva se trata de uma "medida cautelar utilizada por um juiz em um inquérito policial ou processo penal". Ela é decretada antes da sentença final com o intuito de "proteger a sociedade ou impedir que o réu interfira na investigação".

Ao contrário da prisão temporária, a preventiva não possui um prazo específico e pode ser decretada em qualquer fase do processo penal.

Os requisitos para sua determinação incluem "a ameaça à ordem pública ou econômica, a necessidade de garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal", fatores justificados por Moraes no decreto.

A prisão preventiva também pode ser imposta em caso de descumprimento de obrigações e medidas cautelares.

Além do ex-presidente apresentar alto risco de fuga, sua tornozeleira foi violada na madrugada de sábado (22), horas antes da prisão.