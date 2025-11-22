Preso na sede da PF, Bolsonaro passará por audiência de custódia no domingo (23)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido a audiência de custódia por videoconferência neste domingo (23). O procedimento legal está marcado para ocorrer às 12h, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, para onde ele foi levado preso na manhã deste sábado (22).

A informação consta no mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A realização de audiência de custódia de Jair Messias Bolsonaro por videoconferência, no dia 23/11/2025, às 12h, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal".

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi preso em casa, na cidade de Brasília, por volta das 6h. Ele foi escoltado até a sede da PF, onde chegou 35 minutos depois. A prisão não está relacionada à condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Federal pediu a prisão dele após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-mandatário, convocar, na noite dessa sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai.