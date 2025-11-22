Em Fortaleza, Michelle publica salmo ao saber da prisão de Bolsonaro

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, ao saber da prisão preventiva do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou o Salmo 121 da Bíblia nos stories do Instagram.

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22), em Brasília, a pedido da Polícia Federal. A medida tem caráter cautelar e não corresponde ao cumprimento da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Confira a publicação de Michelle:

Legenda: Michelle Bolsonaro publicou o Salmo 121 da Bíblia nos stories do Instagram. Foto: Reprodução.

Michelle chegou a Fortaleza na última sexta-feira (21), quando se encontrou com lideranças femininas ligadas ao PL (Partido Liberal). Entre elas, a vereadora por Fortaleza Priscila Costa.

Neste sábado, a ex-primeira dama participaria do Encontro Nacional do PL Mulher, marcado para o Ginásio Cazuzão, no bairro Tabapuá, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mas, com a prisão do marido, ela informou que não participará do evento e voltará para Brasília.

Prisão preventiva de Bolsonaro

A Polícia Federal pediu a prisão de Jair Bolsonaro após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-mandatário, convocar, na noite dessa sexta-feira (21), uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai.

“Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o senhor dos exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa neste sábado para orarmos pela saúde dele”, diz Flávio. Contudo, para a PF, o ato gerava risco para a ordem pública.

Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar desde o último dia 4 de agosto, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal por volta de 6h, tendo chegado à sede da PF às 6h35.

O marido de Michelle Bolsonaro está preso em uma sala de Estado, espaço reservado para ex-presidentes e outras autoridades de alto escalão.

A Polícia Federal informou, em nota, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Bolsonaro após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defesa pediu prisão domiciliar

A prisão do ex-presidente ocorre um dia após a defesa pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que a prisão dele fosse convertida do regime fechado para domiciliar humanitária.

Os advogados de Bolsonaro alegaram que ele sofre de múltiplas comorbidades como hipertensão, apneia do sono, doença aterosclerótica e câncer de pele, além de já ter tido pneumonias aspirativas e enfrentar complicações do atentado de 2018.