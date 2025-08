Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão, compartilhada nesta segunda-feira (4), considerou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas.

Conforme o g1, Bolsonaro veiculou conteúdo nas redes sociais dos filhos. “Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro”, escreveu o ministro.

Com o uso das redes sociais de aliados, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou as redes sociais para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Veja também PontoPoder Bolsonaro acompanha ato em Fortaleza e outras cidades por videochamada PontoPoder Bolsonaro evita comentar decisão de Moraes em manter tornozeleira: 'Vou ver com advogado'

O que muda com a prisão domiciliar?

O ex-presidente já fazia uso da tornozeleira eletrônica, que restringia as saídas de Bolsonaro. No entanto, com a prisão domiciliar, haverá mudanças, como:

Proibição de visitas, com exceção de familiares próximos e advogados;

Recolhimento de celulares disponíveis no local.

Além disso, ele segue utilizando a tornozeleira eletrônica.