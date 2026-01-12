Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin

O ministro Alexandre de Moraes substitui o ministro Edson Fachin e assume temporariamente a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir desta segunda-feira (12). Com a mudança, que ocorre durante as férias de Fachin, Moraes passa a responder por todos os casos urgentes que chegarem à Corte até 31 de janeiro.

A troca ocorre porque Moraes é vice-presidente do Tribunal.

No recesso do presidente, o Tribunal funciona em regime de plantão e analisa somente casos urgentes — novos ou que já estavam tramitando.

Integram o plantão, além de Moraes, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino.

Moraes deve ser o próximo presidente do STF

Embora a presidência atual seja temporária, Moraes deve assumir definitivamente o comando do STF em 2027.

Isso porque a Corte segue a ordem de antiguidade na definição do nome. Veja quais serão os próximos presidentes, além dele: