Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin
A substituição será até 31 de janeiro. Nesse período, a Corte analisará apenas casos urgentes.
O ministro Alexandre de Moraes substitui o ministro Edson Fachin e assume temporariamente a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir desta segunda-feira (12). Com a mudança, que ocorre durante as férias de Fachin, Moraes passa a responder por todos os casos urgentes que chegarem à Corte até 31 de janeiro.
A troca ocorre porque Moraes é vice-presidente do Tribunal.
No recesso do presidente, o Tribunal funciona em regime de plantão e analisa somente casos urgentes — novos ou que já estavam tramitando.
Integram o plantão, além de Moraes, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino.
Moraes deve ser o próximo presidente do STF
Embora a presidência atual seja temporária, Moraes deve assumir definitivamente o comando do STF em 2027.
Isso porque a Corte segue a ordem de antiguidade na definição do nome. Veja quais serão os próximos presidentes, além dele:
- Alexandre de Moraes (próximo)
- Nunes Marques
- André Mendonça
- Cristiano Zanin
- Flávio Dino