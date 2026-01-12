Prefeitura no Ceará exonera servidor flagrado em ato sexual dentro de carro oficial

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte anunciou a exoneração de um servidor público que foi flagrado mantendo relações sexuais no interior de um veículo oficial do município.

O carro, identificado como pertencente à Secretaria da Educação, estava em Sobral — cidade localizada a quase 100 quilômetros de Guaraciaba do Norte — quando foi registrado por uma moradora no último domingo (11). Nas imagens, é possível ver o automóvel estacionado em via pública, com dois ocupantes praticando atos sexuais.

No vídeo, a mulher que fez a gravação critica a situação. “Está parado na minha rua, dá para ampliar e ver. Tudo mãe de família, pai de família, olha o absurdo. Fazendo sexo com um homem dentro do carro e a população aqui passando. Olha a falta de vergonha”, afirma.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura informou que abriu apuração interna e que o servidor envolvido já foi identificado e exonerado. “Já foi identificada a pessoa responsável, que foi exonerada”, diz a nota oficial.

Até o meio da tarde desta segunda-feira (12), no entanto, a exoneração ainda não havia sido publicada no Diário Oficial do Município. O nome do servidor não foi divulgado.

Em nota, a gestão municipal afirmou que “repudia e não tolera condutas dessa natureza, especialmente quando envolvem patrimônio público e desrespeito ao espaço público”, e acrescentou que seguirá colaborando com as autoridades competentes para o total esclarecimento do caso.