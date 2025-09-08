Casal é abordado pela PM após ser flagrado fazendo sexo na areia da Beira-Mar, em Fortaleza
Policiais foram chamados para ocorrência de "possível ato obsceno"
Um casal foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após ser flagrado fazendo sexo na faixa de areia da Beira-Mar, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite desse domingo (7), em meio a outros frequentadores da orla.
O ato foi filmado por banhistas. Nas imagens, é possível ouvir pessoas gritando enquanto a PMCE chega.
Ato obsceno
Em nota, a PMCE informou que o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para uma "ocorrência de possível ato obsceno".
Segundo a corporação, os policiais realizaram somente uma advertência verbal ao casal e não houve prisão, "pois a equipe não constatou a suposta prática do crime no momento da abordagem".
