Acusados de matar PM em tentativa de assalto em Fortaleza são condenados a mais de 74 anos de prisão

Três acusados de participar de uma tentativa de assalto que terminou com a morte do sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Flávio Nascimento Rodrigues, em Fortaleza, foram condenados pela Justiça Estadual a uma soma de 74 anos de prisão. O crime aconteceu no bairro Olavo Oliveira, em junho do ano passado.

A 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza sentenciou Manuel Rômulo Barbosa e Anderson Ismael Andrade Soares a 26 anos e 3 meses de reclusão, cada, no último dia 28 de agosto. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Já Davi Sampaio Soares foi condenado a 21 anos e 10 meses de prisão, em razão do atenuante da confissão. Apesar da pena menor, ele também deve cumpri-la em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade, segundo a decisão judicial.

O trio foi condenado pelo crime de roubo qualificado, na modalidade de latrocínio (isto é, roubo seguido de morte). "A prova existente no processo se mostra bastante e suficiente para apontar a autoria e exigir responsabilidade criminal dos réus do crime de latrocínio em face da vítima Flávio Nascimento Rodrigues", considerou o juiz Roberto Nogueira Feijó.

A defesa de Manuel Rômulo Barbosa já recorreu da sentença judicial no processo criminal, mas não foi localizada para comentar o caso. A defesa de Anderson Ismael Andrade Soares e Davi Sampaio Soares também não foi localizada. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), "um outro homem, Michael Henrique de Morais Pereira, já havia sido condenado em outra ação penal por ter auxiliado um dos assaltantes em sua fuga, emprestando-lhe um carro e escondendo a pistola subtraída do PM".

Vítima trocou tiros com criminosos

O sargento PM Flávio Nascimento Rodrigues foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto e trocar tiros com os criminosos, na Rua Raimundo Pinheiro Bastos, bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, na noite de 10 de junho de 2024.

Conforme os Memoriais Finais do MPCE, "a pessoa de Thiago Frota Gomes decidiu praticar um roubo de um veículo especificamente do modelo Toyota Corolla, e para isso, reuniu os comparsas aqui denunciados Manuel Rômulo Barbosa, Anderson Ismael Andrade Soares, vulgo "Mael", e Davi Sampaio Soares, estes últimos primos entre si, a fim de lhe dar apoio, supostamente, em troca de uma contraprestação de R$ 2 mil".

Após o grupo criminoso organizar a empreitada, todos saíram juntos pela cidade de Fortaleza no veículo Honda City, ostentando placas clonadas com a inscrição OKZ0529 e conduzido por Thiago. Já tendo praticado crimes de roubo anteriormente, Thiago Frota Gomes e os três denunciados se encontravam sob monitoração eletrônica desde fevereiro de 2024." Ministério Público do Ceará Nos Memoriais Finais

Thiago interceptou o carro de Flávio, enquanto os comparsas desembarcaram do veículo, "Nesse ínterim, a vítima Flávio reagiu àquele assalto, vindo a sacar sua pistola e acelerar em marcha-a-ré para fugir da emboscada. Em sequência, Manuel Rômulo, que portava uma arma de fogo do tipo revólver, passou a desferir vários disparos contra a vítima, atingindo-a com cinco tiros, enquanto Davi rapidamente se aproximou da vítima e lhe subtraiu uma pistola", narrou o MPCE.

Após o policial militar ser baleado, o grupo teria desistido de levar o veículo da vítima e fugido apenas com a arma de fogo. Manuel Barbosa foi preso em flagrante, poucas horas depois, no bairro Bela Vista; Thiago Gomes foi morto em um confronto com a Polícia; Anderson Ismael foi detido no dia seguinte; enquanto Davi Soares foi capturado por força de mandado de prisão, após alguns dias.

A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), apontou que o grupo era ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Três dos quatro suspeitos - Manuel, Thiago e Davi - utilizavam tornozeleira eletrônica no momento do crime.