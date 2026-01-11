Mulher esfaqueada pelo marido morre após dois dias internada

Liazy Sousa, mulher atacada pelo marido a facadas no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, morreu neste domingo (11). Ela estava internada há dois dias, e não resistiu aos ferimentos.

O marido, um metalúrgico de 46 anos, tentou contra a própria vida e faleceu a caminho do hospital.

O caso ocorreu na última sexta-feira (9), e foi atendido por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Mulher foi atacada em casa

Segundo a reportagem apurou, o casal discutia em casa. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ambos foram lesionados "por um objeto perfurocortante".

A ocorrência é investigada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).