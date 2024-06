PM é morto a tiros dentro de carro em Fortaleza; suspeito morre e outro é preso em perseguição

Um policial militar foi morto a tiros, dentro de um carro, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (10). O PM teria reagido a uma tentativa de assalto e sido baleado pelos criminosos. Em uma perseguição das Forças de Segurança do Estado, um suspeito foi morto e outro preso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou a morte do 1 º sargento PM Flávio Nascimento Rodrigues: "A SSPDS e seus órgãos vinculados, em especial a PMCE, lamentam profundamente a morte do 1º sargento Flávio Rodrigues e solidarizam-se com a família e os amigos do policial, ao passo que frisam que todos os meios disponíveis estão sendo empregados para prender todos os envolvidos no crime".

"O sgt PM, que era lotado no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), estava de folga e foi morto na noite dessa segunda-feira, dia 10, em uma via pública, no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza", confirmou a SSPDS.

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) também lamentou o crime: "Neste momento de grande dor, a APS expressa sinceras condolências à família, amigos e colegas do policial. Perdemos mais do que um agente da lei; perdemos um homem bom, dedicado à proteção da sociedade. Sua ausência deixa uma lacuna irreparável, especialmente para seus familiares. A APS se solidariza com todos que sentem esta perda irreparável".

Que a justiça seja feita e que a memória do policial militar seja honrada como exemplo de coragem, dedicação e serviço à sociedade cearense. Descanse em paz, guerreiro!" Associação dos Profissionais da Segurança Em publicação nas redes sociais

Suspeitos utilizavam tornozeleira eletrônica

Em uma ação rápida, equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Coordenadoria de Operações Aéreas (Ciopaer) chegaram a três suspeitos de participar do crime que vitimou o sargento Flávio Rodrigues.

Um suspeito foi preso em flagrante e outro morreu, na ação policial. Um terceiro suspeito, identificado como Davi Sampaio Soares, de 20 anos, está sendo procurado, segundo a Secretaria da Segurança Pública. A arma de fogo e o carro utilizado pelo trio foram apreendidos.

"Os três homens estavam tornozelados e respondem por vários crimes como homicídios, roubo e tráfico de drogas. Já um quarto homem, suspeito de guardar a arma utilizada no crime, identificado como Anderson Ismael Andrade Soares, de 19 anos, que quando adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e a homicídio, também está sendo procurado", informou a SSPDS.

A Pasta destaca que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos".