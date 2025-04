Em um ano, programa 'Meu Celular' recuperou 7,2 mil aparelhos roubados ou furtados no Ceará

O Governo do Ceará divulgou, nesta terça-feira (15), balanço anual do programa "Meu Celular", que neste mês completa um ano de operação. Como resultado da iniciativa, também foram devolvidos 200 celulares às vítimas de furto ou roubo no Estado.

A solenidade contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, do delegado-geral da Polícia Civil (PCCE), Márcio Gutiérrez e outras autoridades, que celebraram os resultados do programa.

Na quarta-feira (16), outros 155 aparelhos também serão restituídos aos donos originais, totalizando 355 celulares devolvidos neste lote.

Veja também Segurança Servidores do Porto de Fortaleza são alvos de operação contra tráfico internacional de drogas Segurança 337 canetas de medicamento para diabetes e obesidade são apreendidas no aeroporto de Fortaleza

No balanço do programa, o Governo informou que 7,2 mil aparelhos foram recuperados entre abril de 2024 e março deste ano, e mais de 37,8 mil celulares estão cadastrados na plataforma "Meu Celular", que auxilia nas investigações da PCCE e da Polícia Militar (PMCE).

Desde o início do programa, em abril de 2024, até março de 2025, foram registrados 17,9 mil roubos e 14,9 mil furtos de celulares no Ceará. Esses números representam uma queda de 21% para roubos e 10,2% para furtos em comparação com março de 2024 e abril de 2023, período em que o "Meu Celular" não estava em atividade.

Conforme as autoridades, a maioria dos aparelhos recuperados foi entregue por terceiros que compraram os objetos de pessoas que estavam envolvidas na ilegalidade. O delegado Márcio Gutiérrez ressalta que essa ação voluntária é importante para as operações de combate ao crime de receptação.

"O programa é essencial para que a gente consiga consolidar as informações fornecidas pelo cidadão que, efetivamente, comprou o bem sem tomar as devidas cautelas. Quando uma pessoa vai devolver o aparelho, ela diz onde comprou, quanto pagou, como foi essa negociação, e a partir disso, nós iniciamos novas operações", informou.

Legenda: Vítimas foram chamadas para receberem os aparelhos via WhatsApp da PCCE Foto: Messias Borges

Resultados a longo prazo

O analista de sistemas Deyvid Araújo, de 24 anos, foi uma das vítimas que compareceram no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, para receber o celular recuperado. Mas a notícia veio como uma surpresa, já que o aparelho foi furtado em 2021, durante uma viagem de ônibus.

"Eu estava retornando para casa, e meu celular estava no bolso. Quando desci do ônibus, verifiquei e ele não estava mais lá. Minha primeira ação foi registrar um boletim de ocorrência (B.O) e esperar que algum dia a Polícia pudesse fazer essa identificação", relembrou.

Quatro anos depois, a Polícia entrou em contato com Deyvid para anunciar que o objeto foi finalmente encontrado. "Recebi com muita alegria. Não desconfiei que fosse golpe quando tentaram falar comigo. Para mim, é uma satisfação", comemorou o jovem.

Como se cadastrar na plataforma "Meu Celular"

Entre no site meucelular.sspds.ce.gov.br;

Caso seja o primeiro acesso, o usuário deve clicar em "Solicitar Acesso" e fornecer o número de CPF;

Então, preencher o formulário com algumas informações pessoais, como nome completo, RG, endereço etc;

Em seguida, o sistema validará a conta através do e-mail fornecido pelo usuário e solicitará a criação de uma senha;

Com a conta já criada, é possível cadastrar o celular ou tablet, fornecendo dados como fabricante, modelo e IMEI — que pode ser consultado ao digitar *#06# no smartphone.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari