Receita Federal apreende mais de 300 canetas de Mounjaro no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal realizou três apreensões do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional de Fortaleza durante o último feriadão. Ao todo, foram confiscadas 302 canetas do fármaco, que é utilizado no tratamento de diabete tipo 2, mas que também é buscado para controle de peso.

Segundo a Inspetoria da Receita Federal, as apreensões ocorreram em diferentes voos, tanto nacionais quanto internacionais, entre os dias 19 e 21 de abril.

A primeira delas foi registrada no último sábado (19), quando um passageiro desembarcou em um voo doméstico vindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, transportando 200 canetas do medicamento sem declaração ou autorização sanitária.

No domingo (20), um passageiro em um voo da Air France oriundo da Holanda escondia 45 canetas de Mounjaro no forro da mala. Já na segunda-feira (21), a fiscalização identificou uma passageira que desembarcava de Portugal, em voo da Latam, carregando 57 unidades do medicamento escondidas entre roupas e dentro de imagens de santos.

Ainda conforme a Receita Federal, todo o material apreendido será destruído.

O que é o Mounjaro?

O Mounjaro é um medicamento injetável de prescrição usado junto com dieta e exercícios para melhorar o açúcar no sangue (glicose) em adultos com diabetes mellitus tipo 2.

O remédio representa uma nova classe terapêutica. Enquanto medicamentos como Ozempic e Wegovy (à base de semaglutida) atuam apenas no receptor de GLP-1, a tirzepatida atua nos receptores dos hormônios GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon).

Estudos para a aprovação do Mounjaro mostraram que o remédio é capaz de reduzir os níveis de açúcar no sangue e promover a perda de peso em níveis inéditos.

