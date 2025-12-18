Diário do Nordeste
'Sinistra': designer de cílios é suspeita de chefiar CV, ordenar expulsões e mortes no Ceará

A mulher supostamente recebe ordens de lideranças do CV, escondidas no Rio de janeiro.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Mulher presa ao lado de imagem antiga dela trabalhand com cílios
Legenda: O estúdio de Karen era localizado no Conjunto Metropolitano.
Foto: Reprodução.

Karen Suzany Magalhães, mais conhecida como 'Sinistra', é apontada como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), no Conjunto Metropolitano, também chamado de Picuí, em Caucaia (CE). Segundo investigação policial, a mulher controla o tráfico de drogas na região e tem o poder de expulsar e 'decretar' a morte de moradores. 

No último dia 11 dezembro, ao reavaliar o caso, o Poder Judiciário, por meio da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), decidiu manter a prisão preventiva de Karen. No entendimento dos magistrados da VDOC, "não há constrangimento ilegal na manutenção da acusada no cárcere, porquanto não existe excesso injustificado de
prazo para a conclusão da instrução".

Os juízes da Vara destacaram ainda que "há indicativos nos autos que a acusada é uma das lideranças na Organização Criminosa Comando Vermelho (CV)". 

"Restando patente a gravidade em concreto dos crimes imputados, conclui-se que a liberdade da acusada coloca em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirada do convívio social".
Juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)
Em decisão judicial

'Sinistra' é dona do 'Studio Karen Moreira' - de cílios -  e está presa desde junho de 2025. Contra ela pesam acusações por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

No imóvel em que a mulher foi capturada, a equipe tática apreendeu também quatro pacotes de cocaína, sacos de 'dindin', um tablete de maconha, moedas, cédulas, um aparelho celular e uma bicicleta. 

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a defesa de Karen Suzany afirmou que: "vem a público informar que a acusada é inocente e que todas as acusações contra ela serão devidamente comprovadas como infundadas no decorrer do processo".

(Leia a nota na íntegra abaixo) 

"Ela é a gerente do tráfico de drogas do Picuí"

Segundo depoimento de uma testemunha sigilosa, Karen Suzany é a "gerente do tráfico de drogas do Picuí". A mulher supostamente recebe ordens de Luan Lima da Costa, conhecido como '2L' e Jederson Gomes de Oliveira, chamado de 'Pequeno' ou 'Panamá', líderes do CV. 

De acordo com o Relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Luan Lima e Jederson Gomes enviam para Karen e os comparsas as ordens de tráfico e assassinatos do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro - reduto da facção Comando Vermelho, considerado inacessível às forças de segurança - onde estão escondidos.

A dupla de criminosos está escondida com outras lideranças do CV também foragidas, como Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', que controla o tráfico no Grande Pirambu, em Fortaleza, por exemplo. 'Skidum' apareceu em fotos ao lado de '2L'. 

Slkidum, 2L e Panamá
Legenda: Fotos de '2L' e 'Panamá' no Complexo da Penha.
Foto: Reprodução.

Conforme as investigações, 'Sinistra' é quem comanda o terceiro setor do Picuí. Segundo depoimento de testemunha, três pessoas identificadas como 'Zé', 'Beba' e Vitor Hugo, controlam os outros setores. A divisão foi feita por '2L' e 'Pequeno', para garantir o domínio da facção na área.

Expulsão e assassinato de moradores 

Além dos crimes de tráfico e participação em organização criminosa, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou Karen Suzany pelos crimes de furto e extorsão. A denúncia se refere a expulsão de moradores, destacando-se uma vítima conhecida como 'Rodrigo Louro'.

Rodrigo seria proprietário de um imóvel duplex, situado no Picuí e que teria sido alugado para Wesley Sousa de Cruz, companheiro de 'Sinistra'. O casal tinha um 'Geladão' no andar térreo da casa de 'Rodrigo Louro'. Wesley Sousa, que tinha três passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas, foi preso na posse de uma arma de fogo que estava dentro do imóvel de Rodrigo, em junho de 2025.

Integrantes da facção passaram a acreditar que Rodrigo teria passado informações à polícia que resultaram na prisão de Wesley Sousa. Segundo testemunhas que preferiram permanecer anônimas, por medo de ameaças, Karen Suzany expulsou Rodrigo do imóvel, 'decretou' a morte dele e se apropriou de uma motocicleta e de casas do homem. 

A testemunha sigilosa afirmou que outros moradores também foram expulsos, mas que têm medo de denunciar. Além disso, revelou que dois homens conhecidos como 'MT' e 'Cricri' são os matadores subordinados a 'Sinistra'.

Nota da defesa: 

"A defesa  de Karen Suzany Magalhães, está sendo feita pelo Advogado Roberto Castelo, vem a público informar que a acusada é inocente e que todas as acusações contra ela serão devidamente comprovadas como infundadas no decorrer do processo.

Confiantes na justiça cearense e no princípio da presunção de inocência, garantido pela Constituição Federal, a defesa de Karen Suzany Magalhães aguarda o devido processo legal para que a verdade seja revelada e a justiça seja feita. Resultado seja absolvição, lembrando que a liberdade é a regra".

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

