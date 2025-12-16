Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogo do Tigrinho: Justiça nega que influenciadora denunciada retome conta no Instagram

Paloma é acusada por integrar organização criminosa.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
pessoa no celular jogando jogo do tigrinho.
Legenda: Segundo as investigações, os influenciadores utilizavam uma "conta demo" ou "conta teste" que era fornecida pelos donos de plataformas que só apresentavam lucros.
Foto: Foto: Theyse Viana.

A Justiça do Ceará manteve as medidas cautelares diversas da prisão impostas à influenciadora Paloma Silva da Costa. Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas indeferiram o pedido da defesa para que a acusada retomasse suas redes sociais.

Paloma foi um dos alvos de operação policial após divulgar o 'Jogo do Tigrinho'. O Colegiado determinou a suspensão da conta do Instagram da denunciada "em razão da existência de elementos que apontam a utilização da rede social como o instrumento direto da prática delituosa".

Para o Poder Judiciário, a manutenção das medidas cautelares é adequada "diante da gravidade do crime imputado ao requerente, sobretudo, aliada às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais, posto que, caso seja revogada as medidas cautelares impostas, terá as mesmas condições que tinha anteriormente a investigação e, provavelmente, voltará a dar continuidade à prática delitiva".

Veja também

teaser image
Segurança

'Vamos ser pilantras também': 11 influenciadores que divulgavam 'Jogo do Tigrinho' são indiciados

teaser image
Ceará

‘Jogo do Tigrinho’ e ‘bets’ chegam a escolas, viciam alunos e se tornam desafio à educação no Ceará

A defesa da influenciadora disse que irá recorrer, “já que decisões que decretam medidas cautelares, sejam reais ou pessoais, tem o seu caráter de cautelaridade, ou seja, devem ter tempo determinado e, o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas não fixou o lapso temporal do cumprimento das medidas. Por isso entendemos ser uma decisão genérica, vaga de fundamentação”.

SEQUÊNCIA DE CRIMES

Paloma e outros 12 influenciadores foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por uma série de crimes, como integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. Os investigados movimentaram mais de R$ 14,3 milhões, nos últimos cinco anos, segundo a denúncia.

A acusada chegou a ser presa, mas está solta, ainda proibida de se ausentar da comarca onde reside e obrigada a manter seu endereço atualizado.

A organização criminosa se concentrava em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, e cometeu os crimes entre os anos de 2023 e 2025, disse o MP. 

Os influenciadores recebiam pagamentos de "chineses" (que ainda não foram identificados) para promover plataformas ilegais de jogos de azar ou cassinos online.

A denúncia foi apresentada pelo MPCE à Justiça Estadual no dia 6 de maio deste ano. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas recebeu a denúncia e os acusados viraram réus no processo criminal, uma semana depois.

QUEM SÃO OS OUTROS ACUSADOS:

  • VICTORIA HAPARECIDA DE OLIVEIRA ROZA, 
  • MILENA PEIXOTO SAMPAIO,
  • JANISSON MOURA SANTOS,
  • WELLINGTON LIMA DE ALENCAR, 
  • WALYSSON LIMA DE ALENCAR,
  • MARIA GABRIELA
  • CASIMIRO DA SILVA FERNANDES, 
  • INESSA KARLA NOGUEIRA, 
  • TASSIA AVELINA FRANKLIN LEANDRO e
  • DARLEY FELIPE SANTOS DIAS 

As influenciadoras Victoria Haparecida de Oliveira Roza e Tassia Avelina Franklin Leandro tiveram as maiores movimentações financeiras, segundo as investigações policiais.

'VAMOS SER PILANTRAS TAMBÉM'

Consta em documentos que a reportagem teve acesso que os suspeitos levavam vida de luxo, debochando das autoridades e dos seguidores que relataram que 'tinham perdido tudo' no 'Jogo do Tigrinho' e pediam conselhos para parar o vício em apostas.

Os suspeitos chegaram ainda a prometer pix aos seguidores, mas na maior parte das vezes não faziam as transferências. 

Em uma das conversas analisadas pelos investigadores, uma influenciadora chegou a dizer: "vamos ser pilantras também", se referindo à divulgação das apostas. Em outra ocasião, uma das indiciadas falou que tinha parado a divulgação por um tempo "porque Deus tinha tocado no seu coração".

Para a Polícia, de acordo com as investigações, "não há dúvidas que eles se associaram com o fim de praticar crimes de estelionato, crimes contra a economia popular e crimes contra o consumidor relacionados à exploração e divulgação de plataformas de cassino online não autorizadas no país, cujas penas superam 4 anos".

'CONTA DEMO'

Segundo as investigações, os influenciadores utilizavam uma "conta demo" ou "conta teste" que era fornecida pelos donos de plataformas que só apresentavam lucros.

"Então, seriam lucros irreais que seriam divulgados nas redes sociais aos seguidores e fazendo com que eles apostassem, criassem novos cadastros nessas plataformas. Divulgando cada vez mais aquela vida de ostentação", explicou Giovani Moraes, delegado do Núcleo de Inteligência de Juazeiro do Norte. 

Além das capturas e das apreensões de carros de luxo, a Polícia afirmou que foram bloqueadas as contas bancárias dos suspeitos.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
fachada forum clovis bevilaqua.
Segurança

'Bin Laden', 'Irmão Tenebroso' e outros três homens são condenados por integrar facção no CE

Na lista dos condenados está também uma mulher que se dizia cuidadora de idosos.

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 minutos
pessoa no celular jogando jogo do tigrinho.
Segurança

Jogo do Tigrinho: Justiça nega que influenciadora denunciada retome conta no Instagram

Paloma é acusada por integrar organização criminosa.

Redação
Há 1 hora
Feminicídio 2025
Segurança

‘Até que a morte os separe’: em 80% dos feminicídios o autor é o companheiro ou ex da vítima

Geovana Almeida*
16 de Dezembro de 2025
Imagem de arte moderna com elementos abstratos, incluindo silhuetas de mãos, figuras humanas e formas geométricas em um fundo de madeira.
Segurança

Por que mais de 270 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará em sete anos?

Geovana Almeida*
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra armas
Segurança

Quadrilha é presa sob suspeita de expulsar moradores e pichar bairros de Fortaleza

Os suspeitos atuavam nos bairros Mondubim e Aracapé, segundo a polícia.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Presidio em Aquiraz.
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

A medida judicial vale por 180 dias.

Bergson Araujo Costa
15 de Dezembro de 2025
Sequestrador de vítima que pulou de carro em movimento preso ao lado de dois policiais civis.
Segurança

Sequestradores de vítima que pulou de carro em movimento são presos no Ceará

As vítimas seriam executadas e queimadas dentro do veículo, segundo relato de uma delas.

Geovana Almeida*
15 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Segurança

Elmano anuncia três novos presídios com um total de 4 mil vagas no Ceará

Medida visa desafogar presídios superlotados, segundo o governador.

Messias Borges
15 de Dezembro de 2025
carro com capo aberto, caso kaianne.
Segurança

'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

O inquérito revela a "engenharia criminosa".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará
Segurança

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
14 de Dezembro de 2025
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025