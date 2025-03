Influenciadores que divulgavam 'Jogo do Tigrinho' em Juazeiro do Norte são presos em operação

Três influenciadores residentes em Juazeiro do Norte, município localizado na Região do Cariri, foram presos na Operação Gizé, da Polícia Civil, pela suspeita da divulgação de jogos de azar — um deles, o popular "Tigrinho" — e de lavagem de dinheiro. Na manhã desta quinta-feira (20), a ação policial segue em andamento no Ceará, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Bahia. Segundo informações da TV Verdes Mares Cariri, um veículo foi apreendido, além de itens de luxo, como joias.

"É uma investigação que teve início em maio de 2024. Nós recebemos informações de que influenciadores utilizariam suas redes sociais, principalmente o Instagram, para divulgar plataformas de cassino online e plataformas que não eram regulamentadas no Brasil, muitas delas com proprietários chineses e de pessoas que residem no exterior", explicou Giovani Moraes, delegado do Núcleo de Inteligência de Juazeiro do Norte.

Os alvos da operação no Cariri, conforme a apuração do Sistema Verdes Mares (SVM), são Victória Oliveira, Milena Peixoto e Janisson Moura. Os três ainda mantêm os perfis abertos no Instagram.

Segundo Moraes, a Polícia Civil "representou por várias medidas cautelares também junto ao Poder Judiciário, que foram deferidas" e ao final das investigações, foi deflagrada a operação para cumprimento de mandados de prisão e de buscas. "Porque se observou que não houve a cessação da atividade criminosa", concluiu o delegado.

Conta 'demo' enganava seguidores

Segundo as investigações, os influenciadores utilizavam uma "conta demo" ou "conta teste" que era fornecida pelos donos de plataformas que só apresentam lucros.

"Então, seriam lucros irreais que seriam divulgados nas redes sociais aos seguidores e fazendo com que eles apostassem, criassem novos cadastros nessas plataformas. Divulgando cada vez mais aquela vida de ostentação", declarou o delegado a emissora.

Operação Gizé

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até o momento, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva na Operação Gizé. Três das prisões foram executadas em Juazeiro do Norte — de Victória, Milena e Janisson — e outras três em Minas Gerais, Bahia e Maranhão.

Além das capturas e das apreensões de carros de luxo, a Polícia afirmou que foram bloqueadas as contas bancárias dos suspeitos.

A investigação sobre o caso teve início em maio de 2023, quando as autoridades começaram a acompanhar a rotina dos alvos, que são influenciadores digitais e, basicamente, gravavam vídeos com ganhos fictícios em plataformas de cassino online e publicavam nas redes sociais para captar um número maior de apostadores.

Os investigadores concluíram que os alvos compõem uma rede criminosa que negocia diretamente com os chefes e gerentes das plataformas e, inclusive, indica outros perfis para divulgar os jogos de azar.

Os influenciadores eram remunerados de diversas maneiras, fosse pela mera postagem da plataforma ou pela quantidade de novos usuários nos aplicativos. Além disso, eles também recebiam comissionamento pelo montante das apostas — dinheiro apostado pelas vítimas.