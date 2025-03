Membros do CV acusados de tentativa de chacina com crianças e adolescentes vítimas em Fortaleza vão a júri popular

Três homens acusados de integrar a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV) e que estariam por trás de um ataque em uma areninha em Fortaleza vão a júri popular. O trio deve sentar no banco dos réus e ser julgado por uma tentativa de chacina, que deixou um adolescente morto.

A Justiça decidiu pronunciar Lucas Félix de Sousa, o 'Rádio'; Edivânio da Silva Nascimento, o 'Pequeno'; e Luciano da Silva, o 'Macaco' para que eles sejam submetidos a julgamento no Tribunal do Júri por homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa. Ainda não há data para o júri acontecer.

Ainda conforme a decisão da 3ª Vara do Júri, que a reportagem teve acesso, as prisões dos denunciados devem ser mantidas. Os juízes destacaram na sentença que devido à ação de Luciano enquanto um dos mandantes do crime ele deve ter aumento de pena: "evidencia-se nos autos de que o acusado Luciano da Silva exercia função de comando de toda a ação criminosa".

"Durante a instrução processual coletaram-se indícios de que os réus reuniam-se com habitualidade para a prática de crimes, numa relação de hierarquia e submissão, indicando-os como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, provas que se afiguram suficientes para levar essa tipificação penal ao Plenário do Júri, como crime conexo ao homicídio" Trecho da sentença

As defesas não foram localizadas pela reportagem. No entanto, conforme documentos obtidos pela reportagem, eles alegaram insuficiência de provas. O processo permanece suspenso com relação ao acusado Sávio Silva Santos que, até a publicação desta matéria, não havia sido citado.

A sentença de pronúncia foi divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do último dia 12 deste mês de março.

ATAQUE DURANTE PARTIDA DE FUTEBOL

O ataque aconteceu no dia 23 de outubro de 2023, por volta das 19h, na Areninha do Borel, bairro Barroso. Segundo a denúncia, os acusados, a mando de 'Macaco' foram ao local para promover um massacre.

Cinco pessoas foram atingidas pelos disparos, enquanto acontecia uma partida de futebol. Destas, morreu um adolescente, ficaram feridas outras duas crianças e um adolescente e um adulto.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pontua que "é importante destacar que o local onde ocorreu o crime tem sido palco de diversos ataques em razão da disputa territorial para venda de substâncias entorpecentes cujos atores são integrantes de organizações criminosas, quais sejam, a agremiação à qual estão filiados os denunciados".

O grupo chegou na areninha em um veículo Fox, de cor verde, e desembarcou já efetuando os disparos, conforme testemunhas. Populares disseram aos investigadores que já havia tido ameaças que este ataque aconteceria, "tendo inclusive os algozes dito que matariam crianças".

INVESTIGAÇÃO

Em novembro de 2023 a Polícia Civil do Ceará concluiu o inquérito e indiciou os quatro nomes. Edivanio e Lucas já tinham sido presos no mesmo ano por roubo.

Ao serem interrogados na Polícia Civil, tanto Edivanio como Lucas negaram integrar uma facção criminosa e ter participado do ataque a tiros na areninha.

O MP denunciou o grupo e a Justiça recebeu a acusação em fevereiro de 2024.

