Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.

País

Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação 29 de Outubro de 2025
foto de viaturas da PMCE e da PCCE em ocorrência no bom jardim, em Fortaleza.

Segurança

Suspeito de ordenar tentativa de chacina no Bom Jardim é preso

Homem foi autuado por homicídio qualificado no bairro Parque São José

Redação 21 de Outubro de 2025
chacina mortes guaraciaba do norte prisoes condenado

Segurança

Trio membro da GDE flagrado com coletes à prova de balas após chacina no Ceará é condenado

O crime e as prisões aconteceram na cidade de Guaraciaba do Norte. Somadas, as penas dos acusados chegam a quase 63 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo 03 de Outubro de 2025
Foto de praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará, onde oito pessoas foram mortas em chacina.

Segurança

Quatro réus vão a júri popular por chacina que deixou 8 mortos em Viçosa do Ceará

Crime ocorreu em junho de 2024 em uma praça pública

Redação 02 de Outubro de 2025
ex policial militar interpol seguranca extradição eua foragido chacina curio juri

Segurança

Quem é o ex-PM foragido condenado pela Chacina do Curió extraditado dos EUA ao Brasil

Antônio Vidal estava na lista de procurados da Interpol há mais de dois anos e havia mentido para conseguir o visto

Redação 29 de Setembro de 2025
Imagem da faixa com os rostos das vítimas da chacina do Curió usada em matéria sobre julgamento do caso que condenou PMs (policiais militares) no Fórum do Tribunal de Justiça do Ceará

Segurança

PMs acusados pela Chacina do Curió são condenados a 591 anos de prisão

Marcílio foi apontado pela acusação com responsável pelo pivô da série de conflitos na região da Grande Messejana

Emanoela Campelo de Melo e Bergson Araujo Costa 25 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana

Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação 23 de Setembro de 2025
Após a apreensão, adolescente foi conduzido à Delegacia de Juazeiro do Norte

Segurança

Chega a nove o total de suspeitos detidos por tentativa de chacina de Juazeiro do Norte

Quatro dos detidos tiveram participação direta no caso

Redação 22 de Setembro de 2025
maes do curio chcina juri messejana ataque policiais militares mortes homicidio

Segurança

Júri do Curió: mais dois policiais militares acusados pela chacina vão a júri a partir desta segunda

Um dos acusados que vai a júri nesta etapa é tido como o responsável pelo início do massacre

Emanoela Campelo de Melo 22 de Setembro de 2025
Foto que contém montagens de homens em uma moto efetuando disparos em tentativa de chacina em Itapipoca

Segurança

3ª tentativa de chacina em 48h no CE deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)

Redação 21 de Setembro de 2025
