Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PMs acusados pela Chacina do Curió são condenados a 591 anos de prisão

Marcílio foi apontado pela acusação com responsável pelo pivô da série de conflitos na região da Grande Messejana

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 23:24)
Segurança
Imagem da faixa com os rostos das vítimas da chacina do Curió usada em matéria sobre julgamento do caso que condenou PMs (policiais militares) no Fórum do Tribunal de Justiça do Ceará
Legenda: 11 pessoas foram assassinadas e outras seis feridas sobreviveram ao ataque ocorrido há quase 10 anos
Foto: Kid Júnior

Após quase 45 horas de sessão, o Tribunal do Júri decidiu condenar os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano por envolvimento na Chacina do Curió. Somadas, as penas dos réus chegam a 591 anos de prisão. Os dois foram condenados pelos 11 homicídios, 3 tentativas de homicídio e tortura. A dupla saiu do Fórum Clóvis Beviláqua sob escolta.

Marcílio foi apontado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) como o responsável pelo pivô da série de conflitos na região que findou no massacre e nas 11 pessoas assassinadas e outras seis feridas que sobreviveram ao ataque

Ele foi condenado a 242 anos pelos 11 homicídios, 14 anos e 8 meses por cada uma das tentativas de homicídio, e 7 anos e 5 meses por cada uma das torturas (física e mental).

O total da pena chegou a 315 anos, 11 meses e 10 dias, com o agravante de ter articulado a presença dos agentes na chacina. A ele foi negado direito de recorrer em liberdade, além de ter sido condenado a perda do cargo público.

Luciano Breno Freitas Martiniano foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão por cada homicídio. Foram 211 anos pelos 11 homicídios, 12 anos e 10 meses por cada uma das tentativas de homicídio, e  6 anos e 5 meses por cada uma das torturas (física e mental).

O total da pena dele chegou 275 anos e 11 meses. Ele responderá em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, além de também ter sido condenado a perda do cargo público.

Policiais militares (PMs) Marcilio Costa Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, condenados pela Chacina do Curió
Legenda: Policiais militares Marcilio Costa Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano, condenados pela Chacina do Curió

A sentença foi anunciada pelo juiz titular da 1ª Vara do Júri de Fortaleza por volta das 22h desta quinta-feira (25). O quinto julgamento teve início nessa segunda-feira (22) e durou mais de 45 horas, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A sessão foi encerrada às 22h19.

Ambos os acusados quando interrogados nessa quarta-feira (24) alegaram inocência. 

Veja também

teaser image
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

teaser image
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

teaser image
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

DEFESAS RECORREM 

Promotores no julgamento da chacina do Cúrio para condenados PMs no TJ-CE tjce debates
Legenda: Promotores do MPCE e a Defensoria Pública do Ceará optaram por ter a réplica. Na foto, momento da argumentação do promotor Luís Bezerra Neto
Foto: Ascom/TJCE

A fase de debates começou na noite da quarta-feira (24) e se estendeu até quinta-feira (25), com réplica e tréplica. Ao final do julgamento, as defesas informaram que recorreram da sentença.

“Recorreu, a defesa já recorreu. A defesa optou por entregar uma coisa chamada razões de apelação, que pode se entregar aqui, para esse juiz, ou pode se entregar para no tribunal. Nós optamos por entregar lá. Quanfo o tribunal nos chamar, nós entregaremos essas razões lá, para o caso ser reanalisado”, afirmou, em coletiva de imprensa, Walmir Medeiros, advogado do Luciano Breno.

30 policiais militares foram acusados pela matança e 29 sentaram no banco dos réus. (Veja ao fim da matéria lista com todos os nomes e as sentenças).

Após pedido da defesa e parecer favorável do MPCE e da assistência de acusação, a Justiça do Ceará suspendeu o julgamento de Eliézio Ferreira Maia Júnior, o 30º réu, devido ao resultado de um exame de sanidade mental que mudou o 'rumo processual' quanto a este denunciado especificamente. Não há data prevista para ele ir a júri.

MÃES DO CURIÓ

Ao final do julgamento, mães das vítimas e representantes de entidades que estiveram ao longo do processo falaram do que acharam do resultado proferido na noite de hoje.

“Dez anos de muita luta, muita dor, de muito sofrimento. Hoje, antes de agradecer, eu quero dizer que ninguém ficou feliz, pois nós não temos nossos filhos. E não era isso que a gente queria, nós queríamos os nossos filhos”, disse Edna Carla Souza Cavalcante, mãe do jovem Álef Souza.

“Enfim, nós poderemos ter o luto [...] Nós poderíamos ter tido o luto, se nossos filhos, nossos sobrinhos e nossos maridos tivessem tido uma morte natural. Nós teríamos o luto, nós teríamos esse direito, nós não tivemos. Enfim teremos. Esse luto, só a justiça que aconteceu poderia concretizar”, disse Silvia Helena Pereira de Lima, mãe de Jardel.

Mães das vítimas.
Legenda: Ao final do julgamento, uma das mães das vítimas gritou: “Eu consegui, meu filho".
Foto: Emanoela Campelo de Melo / Diário do Nordeste.

O Procurador-geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho, em coletiva de imprensa, também analisou o resultado do julgamento.

“Não é um momento de comemoração, mas é um momento de uma avaliação do resultado desse júri. É uma resposta que a sociedade dá, é uma demonstração do que a sociedade tolera e do que ela não tolera. E claramente ela demonstrou aqui através dos jurados que ela não tolera esse tipo de violência, violência praticada por agentes de segurança, por agentes do Estado”, afirmou Haley.

Marina Araújo, coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca - Ceará), que esteve presente desde o momento inicial das investigações com as vítimas, também falou sobre a condenação.

“Acredito que esse é um resultado importante para falar sobre essa caminhada de dez anos pela sensação da violência, pela reparação de direitos e pela responsabilização dos agentes de Estado. O caso Curió é emblemático porque ele dá uma resposta não só para as vítimas e familiares do Curió, mas ele diz o não silêncio diante da violência policial nos territórios e na periferia”, avaliou a coordenadora.

O INÍCIO DA CHACINA

Para compreender a suposta participação de Marcílio no crime é preciso voltar até o mês de outubro de 2015, quando o boato de uma traição foi propagado no Curió.

Conforme documentos obtidos pela reportagem e citados em reportagem exclusiva na época, no dia 25 de outubro de 2015, por volta das 22h, o pedreiro Raimundo Cleiton estava com a namorada, no bairro Curió e encontrou com duas mulheres; uma delas a irmã do policial militar Marcílio.

Cleiton confrontou as duas sobre um boato que elas teriam espalhado de que a namorada dele teria sido vista num motel com outro homem.

Segundo o testemunho de Cleiton, ao ficar diante das duas mulheres para "tirar a limpo" a história de que havia sido traído, ele é surpreendido por Marcílio, que desceu armado de um veículo Fox, de cor preta.

Os homens teriam discutido e o pedreiro saído do local a fim de denunciar a agressão. No caminho, encontrou uma viatura da PM e foi orientado a ligar para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Cleiton disse ter ligado várias vezes, mas antes da chegada das viaturas, foi abordado pelo adolescente Francisco de Assis Moura de Oliveira Filho, o 'Neném', que o questionou sobre o motivo de ele ter chamado a Polícia para o bairro, o que segundo 'Neném', poderia "causar problemas".

Enquanto conversavam, 'Neném' e Cleiton foram surpreendidos pelo policial militar Marcílio e por Giovanni Soares, o 'Lorim Giovanni'.

Consta na acusação do MP que, naquele momento, Marcílio e Giovanni efetuaram diversos disparos. 'Neném' foi morto a tiros e Cleiton baleado.

Dias depois da morte de 'Neném', o pai dele teve a casa invadida e foi morto por homens encapuzados. Os parentes de 'Neném' teriam prometido vingança e exigiram a saída de Marcílio e da família dele do bairro. Nesse momento, o ambiente já havia se tornado propício para atuação de uma milícia. 

Horas antes da chacina, o PM Waltemberg Charles Serpa, conhecido como 'Soldado Serpa' estava jogando futebol em um campo na Avenida do Recreio, bairro Lagoa Redonda. A esposa do PM, que também estava no local, foi vítima de um assalto.

Ao tentar intervir, Serpa foi baleado e morreu instantes depois no hospital. Após a morte do PM, colegas de farda, de serviço e de folga se reuniram na entrada das comunidades e planejaram a "vingança", que resultou na sequência de assassinatos de inocentes que ficou conhecida como a 'Chacina da Messejana'.

Sobre o policial militar Luciano, ele foi indiciado após a investigação concluir que alguns policiais tentaram adulterar as placas de seus veículos para não serem flagrados transitando no local.

Perícias foram realizadas e constataram divergências entre números, que haviam sido propositadamente mudados naquela noite, segundo os promotores de Justiça.

Veja também

teaser image
Segurança

Policial penal suspeito de assédio sexual contra advogadas no Ceará é afastado das funções pela CGD

teaser image
Segurança

'Maçãs podres': 81 policiais foram acusados de envolvimento com o crime organizado no CE, em 3 anos

VEJA OUTROS RESULTADOS 

Primeiro júri - 20 de junho de 2023

  • Antônio José de Abreu Vidal Filho - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Ideraldo Amâncio - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Marcus Vinícius Sousa da Costa - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Wellington Veras Chagas - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar.

Segundo júri - 29 de agosto de 2023

  • Sargento PM Francinildo José da Silva Nascimento - absolvido de todas as acusações;
  • Sargento PM José Haroldo Uchoa Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Ronaldo da Silva Lima - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Thiago Aurélio de Souza Augusto - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gerson Vitoriano Carvalho - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Josiel Silveira Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes -absolvido de todas as acusações.

Terceiro júri - 12 de setembro de 2023

  • Tenente PM José Oliveira do Nascimento - condenado a 210 anos e 9 meses de prisão;
  • Subtenente Antônio Carlos Matos Marçal - teve um crime desclassificado para a Vara da Auditoria Militar e foi absolvido pelos outros;
  • Sargento PM Clênio Silva da Costa - absolvido;
  • Sargento PM Francisco Helder de Sousa Filho - absolvido;
  • Sargento PM José Wagner Silva de Souza - condenado a 13 anos e 5 meses de prisão;
  • Sargento PM Maria Bárbara Moreira - absolvida;
  • Cabo PM Antônio Flauber de Melo Brazil - absolvido;
  • Soldado PM Igor Bethoven Sousa de Oliveira.

Quarto júri - 31 de agosto de 2025

  • Sargento Farlley Diogo de Oliveira - absolvido de todas as acusações 
  • Cabo PM Daniel Fernandes da Silva - absolvido de todas as acusações 
  • Cabo PM Gildácio Alves da Silva - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Francisco Flávio de Sousa - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Luís Fernando de Freitas Barroso - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Renne Diego Marques - absolvido de todas as acusações 

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DA MATANÇA

  • Álef Souza Cavalcante, morto aos 17 anos;
  • Antônio Alisson Inácio Cardoso, morto aos 16 anos;
  • Francisco Elenildo Pereira Chagas, morto aos 40 anos;
  • Jardel Lima dos Santos, morto aos 17 anos;
  • Jandson Alexandre de Sousa, morto aos 19 anos;
  • José Gilvan Pinto Barbosa, morto aos 41 anos;
  • Marcelo da Silva Mendes, morto aos 17 anos;
  • Patrício João Pinho Leite, morto aos 16 anos;
  • Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, morto aos 18 anos;
  • Renayson Girão da Silva, morto aos 17 anos;
  • Valmir Ferreira da Conceição, morto aos 37 anos.
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Policiais Civis verificam corpos de dois adolescentes mortos em tiroteio dentro de estacionamento de escola pública.
Segurança

Seduc havia sido alertada sobre risco de atentado em escola de Sobral, denuncia ONG

Crime ocorreu na manhã desta quainta-feira (25), enquanto os alunos estavam no momento de intervalo

Matheus Facundo
Há 45 minutos
Imagem da faixa com os rostos das vítimas da chacina do Curió usada em matéria sobre julgamento do caso que condenou PMs (policiais militares) no Fórum do Tribunal de Justiça do Ceará
Segurança

PMs acusados pela Chacina do Curió são condenados a 591 anos de prisão

Marcílio foi apontado pela acusação com responsável pelo pivô da série de conflitos na região da Grande Messejana

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Foto que mostra dois homens sorrindo e abraçados. Na imagem está, homem matou amigo por briga de paredões de som e deixou o fórum antes do fim do julgamento
Segurança

Homem que matou amigo no CE deixa fórum antes de ser condenado

Réu cometeu o assassinato após uma briga por paredões de som no Interior do Estado

Matheus Facundo
25 de Setembro de 2025
Policiais militares e guardas municipais isolam área em rua de Sobral após ataque a tiros, com ambulância do SAMU e várias pessoas acompanhando a ocorrência.
Segurança

Dois alunos baleados em escola de Sobral recebem alta; terceiro segue internado

Jovens foram feridos a tiros em ataque criminosa dentro de escola estadual

Redação
25 de Setembro de 2025
Celulares com o aplicativo de transporte utilizados pelos investigados foram apreendidos
Segurança

Uber denuncia comércio irregular de contas, e Polícia prende suspeitos em Fortaleza

Sistema antifraude da empresa detectou fraudes

Redação
25 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra atiradores chegando de moto à escola estadual Luís Felipe, em Sobral, que sofreu ataque a tiros.
Segurança

Vídeo mostra momento em que atiradores chegam a escola em Sobral; assista

Os dois homens efetuaram disparos contra pessoas que estavam no estacionamento do colégio estadual Luís Felipe. O crime deixou dois mortos e três feridos

Redação
25 de Setembro de 2025
Montagem de fotos que mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola estadual de Sobral, no Ceará.
Segurança

Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

Dois adolescentes morreram no pátio do colégio estadual

Matheus Facundo, Carol Melo, Luana Severo e Mariana Lazari
25 de Setembro de 2025
Governador Elmano discursa em evento. Ele é um homem de meia idade, de barba grisalha, cabelo grisalho, e utiliza um terno preto com camisa social branca e gravata laranja.
Segurança

Elmano envia cúpula da Segurança a Sobral para apurar ataque a escola

Dois adolescentes e três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira (25). Não se sabe ainda a motivação do crime

Luana Severo e Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral
Segurança

Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral

Caso aconteceu no colégio estadual Luís Felipe

Carol Melo, Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo
25 de Setembro de 2025
nitro dance fest patroa presa facção comando vermelho fortaleza operação ministério público
Segurança

Quem é a 'Patroa', uma das chefes do CV em Fortaleza que recebeu R$ 23 mil de programas sociais

'Patroa' foi presa nessa terça-feira (23), quando o MPCE deflagrou a 'Operação Extramuros'

Emanoela Campelo de Melo
25 de Setembro de 2025
Imagem de um policial civil do Ceará, para matéria sobre captura de suspeito de estuprar sobrinha e enteada
Segurança

Suspeito de estuprar sobrinha e enteada no Interior do CE é capturado na Bahia

Crime teria ocorrido na cidade de Missão Velha entre os anos 2022 e 2025

Redação
24 de Setembro de 2025
operação vicente pinzon bairro fortaleza facção comando vermelho mortes
Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema

Emanoela Campelo de Melo
24 de Setembro de 2025
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana
Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação
24 de Setembro de 2025
bebeto queiroz choro politico esquema compra de votos investigação policia federal
Segurança

Onde está Bebeto Queiroz? Buscas por prefeito eleito alvo de operação da PF ultrapassam nove meses

A defesa do político disse que se manifesta exclusivamente nos autos do processo

Redação
24 de Setembro de 2025
Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo
Segurança

Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo

O homem já responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de outros quatro procedimentos por crimes de roubo

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Imagem de uma viatura da pericia forence.
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

A vítima teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Grupo de agentes da Polícia Civil e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) caminham em fila por uma calçada, próximos a um edifício com fachada preta e plantas tropicais. Eles vestem camisetas com os nomes de suas instituições nas costas.
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

Homem é apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Fortaleza

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Jovem em cima de um cavalo
Segurança

Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem

Redação
23 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana
Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação
23 de Setembro de 2025
foto Fachada do Larbos, em Sobral, no Ceará.
Segurança

Terceira suspeita de envolvimento na morte de vigilante é presa em Sobral

A mulher, de 18 anos, foi capturada em um imóvel, no bairro Vila União, durante uma ação da Polícia Civil

Redação
22 de Setembro de 2025