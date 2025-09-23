Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

Três integrantes de uma facção criminosa foram condenados a 19 anos, 7 meses e 15 dias de prisão por decapitar um homem, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, em 2022. A condenação foi proferida nesta terça-feira (23), após 3ª Vara do Júri de Fortaleza acatou as teses do Ministério Público do Ceará.

Foram condenados Antônia Rodrigues dos Santos (conhecida como “Paloma”), Francisco Helano Gomes de Araú (conhecido como “AK”) e João Paulo Rodrigues (conhecido como “Vaqueiro”). A vítima foi identificada pelo MPCE apenas pelas siglas O.F.L.

“Os três foram sentenciados com as qualificadoras de motivo torpe e por emprego de meio cruel contra a vítima, além do crime de participação em organização criminosa”, informou o órgão.

RELEMBRE A AÇÃO

A vítima foi decapitada e teve a cabeça exposta em um campo de futebol do bairro, ação motivada por disputa entre facções criminosas. O corpo foi encontrado dias depois em uma área de invasão.

No dia do crime, “AK” e “Vaqueiro” arrebataram O.F.L. em seu local de trabalho, a mando de “Paloma”, e o levaram ao local onde a vítima foi brutalmente assassinada por outros integrantes da facção.

Um áudio de “AK” confessando o crime chegou a circular amplamente em grupos de redes sociais, de acordo com o ministério.

Segundo as investigações, o papel dos réus dentro da facção era o de colaborar para a prática crimes contra a vida, identificando e eliminando desafetos, pessoas suspeitas de integrar facções rivais ou que pudessem constituir qualquer possível ameaça ao grupo.

O objetivo, segundo o MPCE, era assegurar a autoridade e o domínio da organização criminosa em diversas áreas de Fortaleza.