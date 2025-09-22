Terceira suspeita de envolvimento na morte de vigilante é presa em Sobral

Mais uma suspeita de participação na morte de um vigilante durante tentativa de assalto no início do mês foi presa nesta segunda-feira (22) no município de Sobral.

A mulher, de 18 anos, foi capturada em um imóvel, no bairro Vila União, durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Contra ela, constava um mandado de prisão preventiva relacionado ao homicídio contra o vigilante terceirizado, ocorrido no dia 1º de setembro de 2025. A vítima estava no primeiro dia de serviço no local — substituindo um colega que havia entrado em férias.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ela tem histórico de quatro atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além de um por furto.

Durante a ação de captura da mulher, outras duas pessoas não relacionadas ao crime também foram presas. Com o trio, os policiais civis também apreenderam drogas, celulares e outros objetos.

Veja também Segurança Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral Segurança Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

Prisão de suspeitos

Além da mulher de 18 anos, outros dois suspeitos de envolvimento no assassinato do vigilante já haviam sido presos. Um deles foi identificado pela inteligência do 3º Batalhão Policial Militar (3º BPM) ainda na noite do ocorrido. Ele chegou a ser capturado em abordagem de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que estava patrulhando o local do crime.

Conforme informações da Polícia Militar, a ocorrência iniciou por volta das 20h30, quando a equipe do CPRaio foi informada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre o homicídio.

Imagens de câmeras de segurança do local foram compartilhadas em grupos de aplicativos de mensagens, permitindo a rápida identificação visual de um dos autores do crime.

De posse das informações, os PMs se dirigiram ao endereço do suspeito e o localizaram ainda com uma peça de roupa idêntica à utilizada no momento da ação criminosa. Durante a abordagem, o homem negou participação no delito, mas, após ser conduzido à Delegacia Regional de Sobral (DRPC), confessou o crime, embora tenha se recusado a informar o paradeiro da arma de fogo utilizada e a identidade da mulher que o acompanhava na ocasião.

Outra suspeita da ação foi presa no dia 2 de setembro. Segundo a polícia, a mulher é residente da cidade de Meruoca e atuava dando apoio a outros suspeitos em Sobral. Ela foi autuada por organização criminosa e receptação. Também foram apreendidos os celulares roubados no local do crime.