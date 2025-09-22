Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral
A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia
Um casal está sendo investigado após ser flagrado fazendo sexo na frente de uma criança e tentando fazer com que ela tomasse bebida alcoólica. O caso foi registrado em Sobral, na região Norte do Ceará, no último sábado (20).
Nas imagens, um homem e uma mulher estão dentro de uma piscina transando enquanto a criança, que tem entre 2 e 3 anos, nada perto deles.
Em outro registro, o homem, totalmente nu, coloca uma garrafa long neck de cerveja na boca da criança, que retira a cabeça. O homem insiste, derramando a bebida na mão e colocando na boca do menor.
Veja também
INVESTIGAÇÕES
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de nota, informou que investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança e o oferecimento de bebida alcoólica a menor de idade.
“Imagens do fato já estão em posse dos investigadores. Os envolvidos foram identificados e serão notificados. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade responsável pela investigação”, salientou a nota da entidade.
O prefeito da cidade, Oscar Rodrigues (União), em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), repudiou o ato e cobrou punição com urgência.
“Determinei ao Conselho Tutelar que acione o Ministério Público e a Polícia para as medidas legais cabíveis, garantindo a segurança do menor. Os envolvidos devem ser punidos com URGÊNCIA!”, comunicou o gestor municipal.
Oscar disse ainda que “as cenas que viralizaram em Sobral, mostrando ato libidinoso diante de uma criança e a oferta de bebida alcoólica, são INACEITÁVEIS e uma afronta aos valores da família e da sociedade”.