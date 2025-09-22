Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

Um homem de 39 anos ateou fogo no quarto da própria residência, no bairro de Santa Tereza, em Juazeiro do Norte, na noite do último sábado (20). Segundo relatos da proprietária do imóvel, o companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e desencadeou o incêndio por uma crise de ciúmes. As informações são da TV Verdes Mares Cariri.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 para combater a ocorrência e encontrou o homem desacordado, na cozinha. Ele voltou à consciência após ser retirado do imóvel, que foi preservado de maiores danos.

O suspeito sofreu queimaduras de primeiro grau e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Veja também Segurança Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará Segurança Chega a nove o total de suspeitos detidos por tentativa de chacina de Juazeiro do Norte

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que os profissionais encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Município.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após o atendimento médico, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte e autuado por crime contra a incolumidade pública, ou seja, contra o bem-estar e a segurança do coletivo. Ele já possui antecedentes por ameaça e violência doméstica.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.