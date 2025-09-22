Chega a nove o total de suspeitos detidos por tentativa de chacina de Juazeiro do Norte

Um segundo adolescente foi detido por envolvimento em tentativa chacina em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, registrada na última sexta-feira (19). Aos 15 anos, ele já possui registros de atos infracionais e foi localizado na mesma região onde o crime ocorreu. Ele é o quarto suspeito envolvido diretamente no crime. Ao todo, nove pessoas foram capturadas durante investigações.

Logo após as primeiras três capturas, e com base nas informações reunidas durante as diligências, os policiais civis intensificaram as buscas para localizar os demais envolvidos.

Em ação ininterrupta, os investigadores identificaram e apreenderam o adolescente, que já havia sido autuado anteriormente por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após a apreensão, ele foi conduzido à Delegacia de Juazeiro do Norte, onde foi registrado um ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) e porte ilegal de arma de fogo, na modalidade ocultação. O adolescente foi colocado à disposição da Justiça.

Primeiras prisões

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no sábado (20), pela manhã, cinco pessoas foram capturadas durante buscas pelas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. O grupo estava com drogas e armas.

No decorrer do dia, outras três pessoas — dois adultos e um adolescente — foram localizadas e capturadas em flagrante. Com elas foram apreendidos armas e um veículo utilizados no crime.