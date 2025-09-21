Mais uma tentativa de chacina deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Após os casos em Juazeiro do Norte e Sobral, foi a vez de Itapipoca, na Região Norte do Estado, registrar a terceira tentativa de chacina em menos de 48 horas no Ceará, ocorrida na madrugada deste domingo (21).Um homem morreu e cinco pessoas foram feridas. O crime aconteceu em um estabelecimento na Praça dos Três Climas, no bairro Coqueiro.

Informações preliminares apontaram que dois homens em uma moto chegaram efetuando disparos contra pessoas que estavam no estabelecimento. Seis foram atingidas, dentre eles um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A tentativa de chacina foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta informa que a vítima, que não foi identificada, tinha antecedentes criminais por ameaça.

As cinco pessoas que ficaram feridas foram socorridas a uma unidade hospitalar. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Itapipoca.

Terceira tentativa de chacina em menos de 48 horas

O final de semana tem sido violento em todo o Ceará, sobretudo no interior do Estado. Grandes cidades ficaram marcadas por tentativas de chacina, com cinco mortes confirmadas e dez feridos.

Juazeiro do Norte foi a primeira a registrar o caso. Na noite de sexta-feira (19), três pessoas, incluindo uma criança de 10 anos e uma adolescente de 13 anos, além da mãe de uma delas, uma mulher de 27 anos, foram mortos a tiros. Outro adolescente, de 17 anos, foi baleado, mas sobreviveu.

Na manhã do sábado (20), foi a vez de Sobral, com cinco baleados, dentre eles um idoso, que não resistiu aos ferimentos. Um dos feridos é ainda filho do assassinado.

Após o crime no Cariri, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou estar "indignado" e pediu rigor na investigação do caso. Até o momento, oito pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nas mortes no sul do Estado.