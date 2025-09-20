O que se sabe sobre as tentativas de chacina no CE neste fim de semana

Três pessoas foram mortas a tiros na noite dessa sexta-feira (19), em um bar localizado no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. Entre as vítimas, havia uma mulher de 27 anos, além da filha dela, de 10 anos, e uma adolescente de 13 anos. Um outro jovem, de 17 anos, também foi baleado na ação criminosa, mas sobreviveu.

Poucas horas depois, em torno de 6h40min deste sábado (20), um caso semelhante aconteceu no distrito Rafael Arruda, em Sobral. Na ocorrência, um homem morreu no local e outras quatro pessoas ficaram feridas — um dos feridos também é filho do assassinado.

Nesta reportagem, o Diário do Nordeste compila informações sobre os dois casos e explica o que se sabe até então.

Quem são as vítimas da tentativa de chacina em Juazeiro do Norte?

A mulher de 27 anos que morreu foi identificada como Patrícia Andrade do Nascimento. Até o momento, o que se sabe é que ela era cliente do "Bar da Adriana", que também faz as vezes de residência da família da proprietária.

Patrícia foi uma das primeiras vítimas encontradas pelas equipes policiais que atenderam à ocorrência. Ela e a adolescente Maria Cícera Izabel dos Santos, filha da dona do estabelecimento comercial, estavam na calçada e na parte interna do estabelecimento — o relatório policial ao qual a TV Verdes Mares Cariri (TVM Cariri) teve acesso, porém, não detalha quem estava em qual lugar.

Já Maria Alice, filha de Patrícia, estava nos fundos do imóvel, em estado gravíssimo, com um ferimento na cabeça. Ela foi socorrida com urgência para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e faleceu na madrugada.

A quarta pessoa atingida pelos disparos foi Douglas dos Santos Silva, irmão de Cícera e filho de Adriana. Ele sofreu ferimentos na perna e foi levado para o mesmo hospital que Maria Alice, o Regional do Cariri. Não se sabe ainda o estado de saúde atual dele.

Quem cometeu o crime em Juazeiro do Norte?

Desde que atenderam à ocorrência, as forças policiais do Ceará estão em "diligências ininterruptas" para identificar e capturar os criminosos que efetuaram os disparos e cometeram a tentativa de chacina.

Relatos de quem estava no bar no momento do crime apontam que três homens chegaram ao local em um carro preto e que dois deles desceram do veículo atirando. Os três conseguiram fugir.

Em nota publicada nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou estar "indignado" com a situação e disse que mobilizou equipes para "prender o mais rápido possível os bandidos que praticaram essa crueldade".

O que motivou a tentativa de chacina em Juazeiro do Norte?

Não se sabe ainda o que motivou a tentativa de chacina no "Bar da Adriana", principalmente porque os atiradores não miraram em pessoas específicas.

A TVM Cariri apurou que, simultaneamente a esse crime, um homem foi apanhado no mesmo bairro, o Timbaúbas, e levado para o Pirajá, onde foi executado. Francisco José Cândido do Nascimento tinha 25 anos. Não há, contudo, informações de que os crimes estejam relacionados. Os casos são investigados pela Delegacia de Juazeiro.

Quem são as vítimas da tentativa de chacina em Sobral?

Há poucos detalhes até o momento sobre o ataque em Sobral. Segundo apuração da TV Verdes Mares, o homem morto durante a tentativa de chacina era idoso e foi identificado como Expedito Coresma.

O seu filho, Ivo, também foi ferido no incidente. Além dele, três pessoas foram baleadas. São elas: Gustavo, Miguel e Dudu. Os sobreviventes foram levados ao hospital, mas ainda não há informações sobre estado de saúde deles.

Quem cometeu o crime em Sobral?

A Polícia realiza diligências na região para identificar os autores do crime. A Delegacia de Sobral está a cargo do caso, segundo a SSPDS.

As informações colhidas pela reportagem indicam que criminosos chegaram em um veículo de cor branca ao local, um estabelecimento comercial no distrito Rafael Arruda, e efetuaram os disparos contra o imóvel.

O que motivou a tentativa de chacina em Sobral?

Não há, no momento, informações sobre as motivações do atentado, nem quem seria alvo do grupo criminoso. A tentativa aconteceu à luz do dia, por volta das 6h40 deste sábado.